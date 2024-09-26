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ЗдоровьеНовости

Бесплатные скрининговые тесты COVID-19 были вновь введены. Узнайте шаги для их получения.

Граждане США могут запросить дополнительные бесплатные тесты на COVID-19 от федерального органа власти этой осенью, поскольку страна приближается к сезону респираторных вирусов и сейчас регистрируется высокие показатели инфекций коронавирусом.

 and  Melissa Williams
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Бесплатные скрининговые тесты COVID-19 были вновь введены. Узнайте шаги для их получения.

Каждый домохозяйство может получить четыре набора для домашнего тестирования, которые можно запросить на сайте COVIDTests.gov начиная с сегодняшнего дня. Они будут отправлены бесплатно начиная со следующей недели, доставлены почтовой службой США.

Это седьмой раунд распределения в рамках этой программы, которая бесплатно распространила более 900 миллионов тестов среди жителей США с момента ее запуска зимой 2021 года, согласно Министерству здравоохранения и социальных служб США.

Быстрые антитела тесты дают результат в течение 30 минут. Эти новые тесты могут обнаруживать текущие варианты и могут использоваться для тестирования tanto симптоматических, сколько асимптоматических лиц, а также tanto вакцинированных, сколько невакцинированных.

В заявлении помощник секретаря HHS по вопросам готовности и реагирования Дawn O'Connell сказала, что "популярная программа вновь открывается в рамках последнего шага администрации Байдена-Харрис по обеспечению того, чтобы каждый, кто ищет ОТК тесты на COVID-19, мог их получить в осенне-зимний период". Перед сбором с семьей и друзьями в этом праздничный сезон, она призвала сделать быстрый тест, чтобы защитить их от COVID-19.

Также доступны более доступные варианты тестирования для лиц с ограниченной подвижностью или зрением. За подробностями о заказе этих тестов посетите ACL.gov/AccessibleTests.

Согласно Администрации HHS по стратегической готовности и реагированию, "тестирование на COVID-19 позволяет вам определить, есть ли у вас COVID-19, что позволяет принять обоснованное решение о дальнейших действиях, таких как поиск лечения, чтобы минимизировать риск тяжелого заболевания и снизить вероятность распространения вируса на других".

Чтобы минимизировать распространение COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют тем, кто получил положительный результат, оставаться дома в изоляции в течение 24 часов без лихорадки.

Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, лицам следует проводить несколько быстрых тестов, чтобы убедиться, что у них нет COVID-19: два отрицательных результата для тех, кто испытывает симптомы, и три для тех, кто не испытывает симптомов, проводимые с интервалом в 48 часов.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют, чтобы каждый, кому исполнилось 6 месяцев и старше, получил обновленную вакцину от COVID-19 в этом сезоне, чтобы оставаться в курсе.

В этом сезоне доступны несколько вариантов; мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer были обновлены для целевого воздействия на КП.2, один из доминирующих вариантов США с мая. Эти вакцины подходят для лиц в возрасте 6 месяцев и старше. Также доступна более традиционная протеиновая вакцина от Novavax, целевая JN.1, хотя она менее распространена, чем несколько месяцев назад. Эта вакцина авторизована только для лиц в возрасте 12 лет и старше.

Обновленные вакцины против COVID-19 в настоящее время доступны в аптеках по всей стране и могут быть введены одновременно с ежегодной вакциной против гриппа.

Как заявила директор CDC доктор Мэнди Коэн на прошлой неделе, "оптимальная стратегия на этот зимний сезон - сохранять бдительность, используя имеющиеся у нас инструменты: вакцины, тестирование и лечение против заболеваний, ответственных за большинство смертей и госпитализаций в осенне-зимний период".

Бренда Гудман из CNN внесла вклад в эту статью.

Используя наборы для домашнего тестирования, вы можете гарантировать здоровье своей семьи, регулярно тестируя на COVID-19. После получения положительного результата рекомендуется изолироваться дома в течение 24 часов без лихорадки, чтобы минимизировать распространение вируса.

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