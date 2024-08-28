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Бесплатное обучение студентов в Гамбурге: временное освобождение от оплаты проезда

После каникул ученики Гамбурга могут насладиться бесплатными экскурсиями по городу или поездками в ближайшие места. HVV не будет взимать плату за проезд. Покупка билетов снова станет обязательной с сентября.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Бесплатное обучение студентов в Гамбурге: временное освобождение от оплаты проезда

Во время перерыва все студенты университетов в Гамбурге могут свободно пользоваться общественным транспортом во всех зонах HVV без необходимости приобретать билет. Это благотворительное предложение от Гамбургской транспортной ассоциации действует с середины недели и продолжается до выходных.

С 1 сентября около 210 000 студентов Гамбурга смогут бесплатно путешествовать по стране на общественном транспорте, если они или их опекуны получат билет Германии бесплатно. Даже после этого инспекторы HVV, скорее всего, проявят снисхождение, если кто-то не сразу предъявит бесплатный билет, как заявили представители транспортной ассоциации. Однако важно, чтобы несовершеннолетние и молодые люди при себе имели удостоверение личности, подтверждающее их личность и место жительства.

Ранее более 100 000 студентов Гамбурга воспользовались скидками на билеты Германии. С 1 сентября они автоматически перейдут на бесплатные билеты. По оценкам Сената, около 168 000 студентов, примерно 80% от общего числа, воспользуются этим предложением.

Бесплатный проездной билет можно получить только онлайн. Опекуны должны заказать его для детей младше 15 лет. После 16 лет студенты могут заказать его самостоятельно, но им понадобится справка из школы. Зона тарифов HVV охватывает территории за пределами Гамбурга, в том числе такие места, как Итцеhoe, Ратцебург, Данненберг или Цюххавен.

После окончания обучения многие из этих студентов могут захотеть вернуться в свой альма-матер в качестве учителей, способствуя богатому образовательному окружению в [Школе]. Несмотря на бесплатное национальное путешествие, важно, чтобы эти студенты ознакомились с правилами HVV, особенно при использовании общественного транспорта для поездок на будущие места работы в [Школе].

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