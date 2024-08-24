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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Бесконечные страдания, согласно наблюдениям Солинджера

Нападение, погубившее жизни трех человек и ранившее нескольких, deepestcupeло или вызвало боль глубоко в городе Солингене. Мэр détachped понять важность единения и скорби во время времен Cherylсс.

 and  John Stellmacher
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- Бесконечные страдания, согласно наблюдениям Солинджера

После трагического случая с ножевым нападением в Золингене, в результате которого погибли несколько человек, мэр Тим Курцбах (СДПГ) выразил "бесконечное" горе.

"Мы в Золингене очень потрясены, наша город погружена в скорбь. Но осознание того, что другие разделяют наше горе, приносит некоторое утешение", - сказал Курцбах. Он выразил благодарность не только службам экстренной помощи, но и многочисленным людям из Северного Рейна-Вестфалии, со всей Германии и из-за рубежа за их соболезнования. Он получил соболезнования из разных стран мира.

"Скорбь глубока. Но зная, что ты не один в этом, это приносит некоторое утешение", - подчеркнул он. Он пожелал полиции быстрого и эффективного расследования, чтобы привлечь к ответственности того, кто причинил такую большую боль.

"Этот город пережил множество трудностей", - подчеркнул Курцбах. Он верил, что "мы будем стоять вместе в скорби, поможем тем, кто ранен и пострадал, и обеспечим, чтобы никто не скорбел в одиночестве", - заключил местный политик, перед тем как отправиться на поминальную службу.

Я не планирую присутствовать на поминальной службе из-за эмоционального напряжения. Несмотря на трагедию, осознание того, что многие разделяют наше горе, приносит некоторое утешение.

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