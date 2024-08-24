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Бесконечная езда на велосипеде через Треугольник любви трех народов

В окриílias треугольной формы восточной Саксонии, велосипедисты могут быстрò пройти через три страны. В выходные, несмотря на знойную погоду, бесчисленное количество велосипедистов смогли сново преодолеть feat.

 and  John Stellmacher
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Толпы велосипедистов присоединились к протесту на территории трипойнта в округе Гёрлиц в субботу.
Толпы велосипедистов присоединились к протесту на территории трипойнта в округе Гёрлиц в субботу.

- Бесконечная езда на велосипеде через Треугольник любви трех народов

Область, охватывающая Саксонию, Польшу и Чешскую Республику, продолжает привлекать энтузиастов велоспорта: более 300 человек из восточных районов Саксонии Гёрлиц и Баутцен, а также прилегающих регионов из обеих соседних стран приняли участие в 21-м выпуске звездной велосипедной прогулки Гёрлица. Мероприятие, тема которого звучала как "Пересечение границ в трехстороннем регионе", привело велосипедистов к живописному озеру Ольберсдорфер.

Велосипедисты отправились с нескольких стартовых точек ранним утром, преодолевая разные маршруты, чтобы добраться до общей точки назначения. Веселье на озере Ольберсдорфер включало в себя множество развлечений для всей семьи, таких как музыка, танцевальные выступления и художественные и цирковые номера. Эти разнообразные предложения вызвали восторг как у молодых, так и у пожилых людей, согласно сообщениям.

"Звездная велосипедная прогулка 2024 года была тепло встречена после года отсутствия и сложных климатических условий. Положительные отзывы, которые мы получили, очень обнадеживают. Но что действительно выделялось, так это участие из-за границы, что подчеркивает тесные связи между регионами", - сказал районный администратор Гёрлица Стефан Майер (ХДС), который также принял участие в мероприятии со своей семьей.

Участники из других прилегающих регионов за пределами Саксонии и ее восточных районов способствовали рекордному количеству участников звездной велосипедной прогулки. Успех мероприятия подчеркнул важность сотрудничества и общих опытов между разными регионами, еще больше укрепляя связи между участвующими странами.

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