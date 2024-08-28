Бертельсманн становится все более уверенным.

Бертельсманн повысил свои полные годовые прогнозы на 2024 год, несмотря на снижение выручки за полугодие на 7,5% до примерно €9 миллиардов, в основном из-за продажи Majorel. Органически выручка выросла на 3,7%.

Генеральный директор Томас Рабе заявил: "Мы впервые достигли самой высокой доли выручки в США в нашей группе". Программа Boost компании в полной мере, с инвестициями в размере €1 миллиард в первом полугодии и более €4,5 миллиардов с момента запуска.

Хотя продажа Majorel и DDV Mediengruppe, скорее всего, приведет к небольшому снижению выручки и прибыли в 2024 году, финансовый директор Рольф Хеллерманн добавил: "Мы повышаем наш прогноз группы на 2024 год и ожидаем значительного роста выручки и прибыли в наших основных операциях".

Операционная прибыль (скорректированная EBITDA) снизилась примерно на 2% до €1,2 миллиардов в первом полугодии, но без учета продажи Majorel она выросла на 14%. Чистая прибыль Бертельсманна резко выросла на 60% до €416 миллионов.

RTL News и ntv связаны с Бертельсманном.

Несмотря на экономический эффект от продажи Majorel, Бертельсманн оптимистично смотрит на свои полные годовые прогнозы на 2024 год, так как ожидается значительное расширение экономики его основных операций. Стратегические инвестиции компании, такие как программа Boost, способствуют укреплению экономики в рамках группы.

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