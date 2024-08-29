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Берлинское пиронельное пиротехническое шоу начинается заново.

После годичного перерыва международные команды вновь состязаются за победу на Пиронале, проводимом на Майфельде возле Олимпийского стадиона. В этом году в жюри присоединится знаменитый кулинарный гений.

 and  Anthony Ross
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Шестьcíмíровых команд соревнуются за первое место на Pyronale, демонстрируя свои наиболее зрелищные...
Шестьcíмíровых команд соревнуются за первое место на Pyronale, демонстрируя свои наиболее зрелищные фейерверк-шоу.

- Берлинское пиронельное пиротехническое шоу начинается заново.

После годового перерыва, международные мастера фейерверков готовы соревноваться за самое впечатляющее пиротехническое шоу на фестивале Pyronale на Maifeld в Олимпийском стадионе в Берлине. Это мероприятие, запланированное на 30 и 31 августа (пятница и суббота), обещает собрать множество зрителей.

16-й выпуск включает в себя шесть команд "элитных международных мастеров фейерверков" из Финляндии, Канады, Нидерландов, Румынии, Польши и Великобритании.

Их выступления будут оцениваться жюри, состоящим из профессионалов, художников и знаменитостей, в том числе, впервые в этом году, известного телеповара Сару Виener (62).

Каждая команда представит трехсегментное шоу в оба дня, начиная примерно в 9 часов вечера. Начало будет положено фейерверком с определенной цветовой гаммой (в этом году: фиолетово-зеленая), затем будет синхронизировано с записанной заранее музыкой, и finally, будет исполнено под выборку классической музыки по их выбору. На мероприятии будет использовано около шести метров тонн материалов.

Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) ожидается на церемонии открытия в пятницу вечером. Вегнер также является патроном мероприятия. Билеты начинаются от 29 евро.

К сожалению, Pyronale было перенесено в прошлом году из-за ремонтных работ на площадке. Последний фейерверк состоялся в 2022 году, несмотря на засушливый период.

Во время свободного времени между выступлениями международные мастера фейерверков могут исследовать богатое культурное наследие Берлина. После напряженного соревнования они смогут насладиться оживленной ночной жизнью города.

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