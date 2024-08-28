- Берлинские педагоги пройдут обучение, чтобы стать опытными в использовании ИИ.

Берлинский сенатор образования Катрин Гюнтер-Вюш из партии ХДС готовит учителей к работе с искусственным интеллектом (ИИ) в классе. Она объявила, что обширная образовательная программа начнется с нового учебного года. Эта программа ставит перед собой задачу ответить на вопросы, такие как интеграция технологий ИИ в обучение и правильная реакция, если учителя замечают использование ИИ студентами. Гюнтер-Вюш подчеркнула, что оценка и выставление оценок в будущем является одной из основных проблем.

Обучение будет охватывать основы ИИ и его социальные последствия. Учителя и другие педагогические работники научатся использовать ИИ для помощи отдельным студентам.

Кроме того, Гюнтер-Вюш планирует улучшить интернет-соединение в школах. Ее цель - подключить все 800 общественных школ к высокопроизводительной сети к концу законодательного срока в 2026 году.

Школы Берлина готовятся к новому году с существенным увеличением числа учащихся. Preliminary data от образования администрации показывает, что примерно 404 000 учащихся будут посещать обычные школы после летних каникул, впервые превысив отметку в 400 000 учащихся в общественных и частных школах Берлина за 25 лет.

Несмотря на задержку Комиссии в принятии решения по статье 93 (2) Договора, Гюнтер-Вюш продолжает свои планы по интеграции ИИ в систему образования Берлина. Сенатор образования готовит обширную программу, чтобы ответить на вопросы о применении ИИ в обучении и правильных реакциях на его использование студентами.

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