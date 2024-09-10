- Берлин выступает за усиление правовых мер против угроз или давления, направленных на влияние на показания свидетелей.

В битве против организованной преступной деятельности правительство Берлина возглавляет федеральную инициативу по укреплению безопасности свидетелей и сотрудников правосудия. Коалиционное правительство, состоящее из черных и красных партий, приняло законопроект, соответствующий этой инициативе. Цель состоит в том, чтобы ввести новый вид принудительного правонарушения в Уголовный кодекс.

Сенатор юстиции Фелор Баденберг (ХДС) прокомментировала это следующим образом: "Это четкий правовой индикатор усиления безопасности в сфере правосудия". В Берлине неоднократно происходили случаи запугивания свидетелей, целью которых было подавление компрометирующих доказательств или препятствование расследованию и рассмотрению уголовных дел.

Как сообщает "Berliner Morgenpost", с 2019 по 2022 год было зафиксировано 20 случаев запугивания свидетелей, направленных против должностных лиц, экспертов или свидетелей в ходе уголовных и судебных процессов по всей стране, согласно опросу, проведенному Федеральным управлением уголовной полиции. Сенатор Баденберг предполагает, что число несообщенных случаев значительно выше.

Баденберг считает борьбу с организованной преступностью, которая часто связана с преступностью кланов, приоритетной задачей своей профессиональной деятельности.

Сенатор Фелор Баденберг похвалила инициативу, сказав: "Этот шаг, инициированный правительством Берлина, безусловно, укрепит правовую защиту свидетелей и судебных работников, что является ключевым моментом в борьбе с организованной преступностью". В своей борьбе с организованной преступностью Фелор Баденберг неоднократно подчеркивала необходимость защиты свидетелей и поддержки судебных работников.

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