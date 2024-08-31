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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Берлин выходит победителем в первом конкурсе гандбольного Суперкубка.

Магдебург и Берлин состязались на равных во время Суперкубка, в итоге победу одержала команда, занявшая второе место.

 and  Michael Bootcampf
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Первый раз победу в Суперкубке по гандболу одержали «Фючсе» Берлин.
Первый раз победу в Суперкубке по гандболу одержали «Фючсе» Берлин.

- Берлин выходит победителем в первом конкурсе гандбольного Суперкубка.

Berlin Challengers Füchse прервали погоню Магдебурга за титулом и завоевали свой первый Суперкубок по гандболу. Вторые в Германии обыграли чемпионов и обладателей кубка со счетом 32-30 (17-17) на глазах у 9 034 зрителей в Дюссельдорфе, завоевав свой первый титул в истории кубка, который просуществовал 28 лет, после второй попытки.

В 2014 году столичный клуб Толлбринга, забивший девять голов, уступил THW Кил в Суперкубке. Несмотря на девять голов Магнуссона на турнире, Магдебург не смог завоевать свою третью победу, ранее побеждая в 1996 и 2001 годах.

Несмотря на поражение, Магдебург, тренируемый Вьегертом, по-прежнему остается серьезным претендентом на титул в предстоящем сезоне Бундеслиги, который начнется в следующую четверг, записав в свой актив самый успешный сезон в истории клуба, который принес титул, Кубок DHB и клубный чемпионат мира.

В напряженной игре Берлин первым показал свою игру, ведя 6-4 через десять минут. Однако Магдебург ответил серией 4-0, с исключительно яркой игрой Лagersгрена в штрафной.

Сначала Гидсель, лучший игрок Берлина, который завоевал олимпийское золото для Дании всего три недели назад, плохо играл, забив только два раза в первом тайме, закончив с четырьмя голами. Подкрепление пришло от ключевых игроков, таких как левый фланг Толлбринга и правый бек Андерссон (7), которые вывели Берлин вперед на два очка, преимущество, которое они ненадолго упустили перед перерывом.

Второй тайм начался со счетом 17-17. Портнер вернулся в ворота Магдебурга, вернувшись после дисквалификации из-за положительного результата допинг-теста в апреле и последующего оправдания лигой. Ближайший судебный процесс, который последует после апелляции NADA, внесет дальнейшую ясность в ситуацию.

По мере того, как игра накалялась, ни одна из команд не смогла оторваться. В напряженной концовке Берлин сохранил хладнокровие и одержал трудную победу.

Мужчины и мальчики заполнили арену в Дюссельдорфе, с энтузиазмом наблюдая за исторической победой Berlin Challengers Füchse в Суперкубке по гандболу. После нескольких неудачных попыток мужчины и мальчики Магдебурга по-прежнему остаются серьезной силой в борьбе за титул в предстоящем сезоне Бундеслиги.

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