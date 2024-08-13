- Берлин вспоминает строительство стены 63 года назад

Представители политики, культуры и общества, а также бывшие помощники беглецов и родственники тех, кто погиб при попытке пересечь Берлинскую стену, почтили 63-ю годовщину ее строительства. Среди них были члены всех фракций Палаты представителей и мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС). Они возложили венки на Мемориале Берлинской стены на Бернауэрштрассе.

"Мы помним тех, кто погиб, пытаясь достичь свободы", - сказал Франк Эберт, комиссар Берлина по проработке диктатуры СЕПГ, на центральном мемориальном мероприятии в Берлине-Ми́тте. "Мы также помним многочисленные неизвестные судьбы и тех, чьи мечты и жизни были разрушены строительством стены".

На Бернауэрштрассе было известно о дюжине туннелей для бегства

В часовне Примирения на Мемориале Берлинской стены пастор Томас Йютнер вспомнил тех, кто рисковал бежать из Восточного Берлина на Запад, sometimes ползая под стеной. Только на Бернауэрштрассе было известно о дюжине таких туннелей.

Евелин Рудольф, современный свидетель, рассказала о своем успешном бегстве через один из этих туннелей в сентябре 1962 года, несмотря на наблюдение Штази. "Это так незабываемо, что всегда остается со мной", - сказала она. "Невозможно представить, что могло бы произойти".

"Кто может описать страх быть предательством или обнаруженным?"

Ральф Кабиш также рассказал, как день, когда была построена стена в 1961 году, навсегда врезался в его память. В 22 года он присоединился к группе помощников беглецов и месяцами рыл один из туннелей.

"Кто может описать страх быть предательством или обнаруженным, арестованным или расстрелянным?" - сказал пастор Йютнер. "В течение недель и месяцев многие с обеих сторон границы искали решения, чтобы сделать побег возможным. Таким образом, хотя многие чувствовали себя бессильными, некоторые развивали большую решимость и, прежде всего, готовность рисковать и пытаться бежать".

Пастор Йютнер также указал на современные вызовы, такие как война в Украине: "Как никогда другой год, мы чувствуем боль того, что это большое человеческое переживание значит: бегство".

Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года. Лидерство ГДР хотело остановить массовый исход людей в Западный Берлин и Западную Германию, который мешал экономике ГДР и дестабилизировал государство.

Примерно 155-километровый барьер разделял Берлин более 28 лет. Согласно Фонду Берлинской стены, по меньшей мере 140 человек были убиты у стены или умерли в связи с пограничным режимом ГДР. После массовых протестов в ГДР стена была открыта 9 ноября 1989 года.

Берлинская стена, которая была 155 километров в длину, была построена 13 августа 1961 года как мера лидерства ГДР для остановки массового исхода в Западный Берлин и Западную Германию.

Берлинская стена, символ разделения, стояла более 28 лет, и ее строительство ежегодно почтили представители политики, культуры и общества, в том числе бывшие помощники беглецов и родственники тех, кто погиб, пытаясь пересечь ее.

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