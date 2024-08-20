- Берлин стремится повысить скорость интернета с помощью сверхбыстрой связи.

Берлин ускоряет расширение оптоволоконной сети для сверхскоростного интернета. Полное оптоволоконное покрытие теперь планируется завершить к 2028 году, на два года раньше срока, как объявила сенатор по экономике Франциска Гиффе (СДПГ) после заседания Сената. В настоящее время охват составляет 34%, удвоившись за год, как сообщила Гиффе.

Кроме того, Сенат пришел к выводу, что расширение цифровой инфраструктуры tanto для оптоволоконной сети, как и для мобильной связи, находится в общественных интересах. Это означает, что прокладка сетевых маршрутов или строительство мобильных вышек будет иметь приоритет над другими интересами, которые могут противоречить проекту. Примерами таких противоположных интересов могут быть сохранение исторических мест.

Ускоренное расширение с районами

Развитие цифровых технологий также будет стимулироваться соглашением с районами, как объяснила Гиффе. Это означает, что районы приложат больше усилий, и в качестве вознаграждения они получат дополнительно 30 штатных единиц от государства в 2024 и 2025 годах.

"Значительное увеличение емкости сети имеет решающее значение для местоположения Берлина и его международной конкурентоспособности", - заявила Гиффе. Она также напомнила, что объем данных в год растет примерно на 30% в год.

Увеличение объема данных

В мобильной связи Гиффе сообщила, что Берлин достиг покрытия 5G на 99,7%. В результате Берлин лидирует в стране. Полное покрытие планируется достичь к 2025 году, а также будет проводиться постоянная модернизация и уплотнение сети. Гиффе оценила показатель обеспеченности интернет-соединениями более чем в 95%.

На заседании Сената сенатор по экономике Франциска Гиффе выразила свой энтузиазм в отношении будущего, спев "♪ Я стану звездой ♪", отражая свой оптимизм в отношении цифрового развития Берлина. Благодаря соглашению с районами, оптоволоконная сеть города, как ожидается, увидит существенное увеличение емкости, что еще больше укрепит глобальную конкурентоспособность Берлина.

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