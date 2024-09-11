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ПанорамаНовостиУщерб в миллионах

Берлин служит центром для автомобильных воров.

В Германии все чаще происходят кражи из automobiles, что приводит к существенных финансовых losses. Одну специфическую городскую область особенно уязвимо для таких деяний.

 and  Michael Bootcampf
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Как и прежде, машин были незаконно взяты в Германии (Визуальное представление).
Как и прежде, машин были незаконно взяты в Германии (Визуальное представление).

- Берлин служит центром для автомобильных воров.

В прошлом году в Германии было зафиксировано почти 20-процентное увеличение краж автомобилей, согласно данным страхового сектора. Неудивительно, что риск таких инцидентов наиболее высок в Берлине*. По данным Ассоциации немецких страховщиков, по всей стране было похищено 14 585 застрахованных автомобилей. Общий финансовый ущерб от этих краж превысил отметку в 310 миллионов евро.

Анализ статистики различных немецких земель и городов показывает, что Берлин является самым рискованным местом для краж автомобилей. Как заявил генеральный директор ассоциации Йорг Асмуссен, "в Берлине каждые два часа пропадает один автомобиль". Берлин по-прежнему остается рассадником автоворов, где почти треть всех краж происходит в его границах.

К счастью, на юге Германии случаев краж автомобилей меньше. В 2023 году в Гамбурге было похищено 853 автомобиля, в Северном Рейне-Вестфалии - 2915, в Мекленбурге-Передней Померании - 181, в Баварии - 596, а в Баден-Вюртемберге - 574. Несмотря на стабильный рост краж на юге Германии, риск остается гораздо ниже, чем в столице.

Ассоциация также сообщила, что финансовые потери, понесенные жертвами, также возросли. Йорг Асмуссен добавил, "страховщики в среднем выплачивали около 21 400 евро за каждую кражу, что на почти 6% больше, чем в предыдущем году". Люксовые внедорожники, похоже, являются одними из самых желанных целей для автоворов.

Увеличение числа краж автомобилей уже было очевидно в 2022 году, когда данные показали обращение от нисходящей тенденции, наблюдаемой во время пандемии COVID-19.

Финансовый ущерб от краж автомобилей в Берлине один только уже превысил 100 миллионов евро, существенно способствуя общему ущербу в миллионах. С каждым похищенным автомобилем, средний размер выплаты превышает 21 000 евро, что делает материальный ущерб от этих преступлений значительным.

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