- Берлин продолжает служить центром для воров автомобилей.

В Берлине в прошлом году было угнано около 4300 застрахованных автомобилей, что составляет примерно один автомобиль каждые два часа. Это число представляет собой рост на 46%, как показывает исследование, проведенное Ассоциацией немецких страховщиков (GDV). В результате, почти каждый третий угон автомобиля в стране теперь происходит в Берлине, заявила ассоциация.

Финансовые последствия возросли с 67 до почти 96 миллионов евро за год. В среднем страховщики выплачивали около 22 500 евро за каждый угон в столице. В Берлине было 42 случая угона на 10 000 застрахованных автомобилей, что превышает средний национальный показатель в четыре раза.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу растущих случаев угона автомобилей в Берлине, учитывая его статус крупного города в Союзе. Ассоциация немецких страховщиков (совместно с ЕС) подчеркнула необходимость принятия мер по безопасности для борьбы с этой проблемой в европейских городах.

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