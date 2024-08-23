- Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

За последние шесть десятилетий в Германии, а именно в Берлине, молодежь имела возможность принять участие в Годовом социальном служении (ФСЖ). Это знаменательное событие отмечается в Берлине празднованием, организованным Берлинской государственной рабочей группой по добровольным службам. Мероприятие включало в себя речь от Берлинского сенатора по делам молодежи и семьи, Катарины Гюнтер-Вюш (ХДС).

Примерно 2000 молодых людей ежегодно участвуют в ФСЖ, сотрудничая с одной из 30 организаций, расположенных в Берлине. Представитель государственной рабочей группы, Свонтье Навасеры, заявила: "Добровольные службы способствуют общественному согласию". В интервью немецкому пресс-агентству она сказала, что ФСЖ способствует социальной интеграции, объединяя людей из различных социальных, культурных и религиозных слоев, тем самым способствуя демократии.

Многие участники ФСЖ предпочитают работать с детьми и молодежью. Многие выбирают роль в сфере здравоохранения как предлог для поступления в медицинский вуз. Большинство волонтеров - недавние выпускники в возрасте от 16 до 20 лет.

Навасеры повторила: "Многие люди выбирают профессию через ФСЖ". Другие борются со своим будущим и используют ФСЖ как перерыв перед выбором степени или профессии. Большинство волонтеров родом из Берлина из-за финансовых ограничений, получая пособие от 350 до 450 евро в месяц, обычно живя со своими семьями.

Навасеры выступает за федеральное финансирование пособия для волонтеров, аналогичного максимальной ставке BAföG (992 евро), чтобы позволить больше мест быть занятыми, так как Берлин, к сожалению, испытывает нехватку кандидатов на эти роли.

Несмотря на положительное влияние ФСЖ на немецкую молодежь, Комиссия еще не приняла решение об применении статьи 93 (2) Договора, что могло бы расширить финансирование и возможности для волонтеров по всей стране. Отсутствие решения побудило Навасеры призвать к федеральному финансированию пособия для волонтеров, чтобы привлечь больше участников и решить текущую нехватку кандидатов в Берлине.

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