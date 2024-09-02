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Берлин назначает надзирателя по вопросам медицинского обслуживания и психологического благополучия

С этого момента, лица, нуждающиеся в поддержке или заботящиеся о членах семьи в Берлине, получат новое справочное лицо. Кроме того, пост комиссара по психическому здоровьюзанят человек.

 and  Grigoriy Williams
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В Берлине около 185 тысяч человек нуждаются в внимании и помощи.
В Берлине около 185 тысяч человек нуждаются в внимании и помощи.

- Берлин назначает надзирателя по вопросам медицинского обслуживания и психологического благополучия

В Берлине впервые назначена Уполномоченный по делам ухода. Синья Х. Меер-Рётц вступила в должность 1 сентября, как объявило Сенатское управление по делам ухода. Этот пост служит точкой контакта для вопросов и жалоб от лиц, нуждающихся в уходе, и их родственников. Кроме того, должность Уполномоченного по психическому здоровью также вновь занята.

Помощь и консультации

По данным властей, в Берлине проживают около 185 000 человек, нуждающихся в уходе, и около 200 000 заботящихся родственников. Число нуждающихся в уходе, большинство из которых ухаживают родственники и домашние службы, ежегодно растет, отметила Сенатор по делам ухода Ина Цыборра (СДПГ). "Вызовы в сфере ухода огромны - для сотрудников, а также для тех, кто нуждается в уходе, и их опекунов. Наш новый Уполномоченный по делам ухода может предложить помощь и поддержку в решении повседневных проблем".

Уполномоченный по делам ухода дает советы и передает вопросы в соответствующие органы в консультативной роли, согласно управлению. Эта услуга бесплатна и конфиденциальна, и можно запросить анонимную работу. Входящие запросы служат основой для ежегодного отчета в Берлинский парламент, который информирует о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются лица, нуждающиеся в уходе, и их родственники.

Упор на информирование

Норма Куссеров заняла пост Уполномоченного по психическому здоровью, как объявило Сенатское управление по делам ухода. Куссеров также курирует отдел психиатрии, зависимости и здравоохранения в Сенатском управлении. "Несмотря ни на что, некоторые психические заболевания по-прежнему остаются табу", - заявила 36-летняя Куссеров, как сообщается в объявлении. "Поэтому моя задача - информационные и просветительские усилия".

Куссеров имеет степень магистра социальной работы. Она отвечает за решение основных вопросов, связанных с состоянием психически больных людей в Берлине и вопросами системы ухода. Она также отвечает за планирование, обеспечение качества и документирование ухода в Берлине.

Форма контакта для Уполномоченного по делам ухода Берлина

Роль Уполномоченного по делам ухода в Берлине особенно важна в сфере ухода, так как он предлагает помощь и поддержку лицам, нуждающимся в уходе, и их родственникам, служа мостиком между вопросами и соответствующими органами. Уполномоченный по психическому здоровью Берлина, Норма Куссеров, также играет значительную роль в сфере ухода, сосредоточившись на информировании и продвижении открытого обсуждения психических заболеваний.

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