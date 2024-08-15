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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Берлин и Гамбург вместе?

 and  John Stellmacher
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- Берлин и Гамбург вместе?

Внутренний и спортивный сенатор Берлина Ирис Спрангер (СДПГ) стремится к сотрудничеству с Гамбургом в случае потенциальной немецкой олимпийской заявки. Она видит в национальной заявке "очаровательный" аспект в виде "спортивного тандема с вольным городом Гамбургом, но также и с другими городами: это было бы замечательным знаком единства 50 лет после воссоединения, если бы Игры проходили в двух крупнейших городах на западе, Гамбурге, и на востоке, Берлине", - сказала она агентству DPA. По информации dpa, переговоры с вольным городом уже состоялись. Для Спрангер сотрудничество с вольным городом представило бы миру эмоциональное и разнообразное изображение Германии: "Это было бы здорово: гамбургский микс из большого города, крутости с морским колоритом и Берлин, международная столица, спортивная столица и самая зеленая столица Германии".

62-летняя Спрангер видит в столице заложенные основы для проведения международных крупных событий. Евро-2020 показал, что Берлин может справиться с международными крупными событиями. "Спортивная столица Берлин имеет необходимую инфраструктуру, логистическое знание, опыт и компетенции для организации глобальных спортивных событий самого высокого уровня. Мировые летние Специальные Олимпийские игры 2023 года также были большим и международным признанным успехом для Берлина", - сказала Спрангер.

Федеральное правительство официально расчистило дорогу для немецкой олимпийской заявки. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) подписала базовое соглашение с Немецким олимпийским спортивным союзом (НОК) и заинтересованными федеральными землями и городами в начале августа на летних играх в Париже.

Ранее федеральное правительство дало зеленый свет поддержке возобновления немецкой олимпийской попытки. При этом федеральное правительство явно отдает предпочтение заявке на летние игры 2040 года.

Европейский Союз выразил заинтересованность в поддержке потенциальной немецкой олимпийской заявки, признавая способность tanto Берлина, как и Гамбурга эффективно провести такое мероприятие. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер, выступая в качестве представителя федерального правительства, подчеркнула необходимость международного сотрудничества, сказав: "Мы с нетерпением ждем возможного участия Европейского Союза в нашей олимпийской заявке".

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