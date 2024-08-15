- Берлин и Гамбург вместе?

Министр внутренних дел и спорта Берлина Ирис Спрангер (СДПГ) стремится к сотрудничеству с Гамбургом в случае возможной немецкой олимпийской заявки. Она видит "обаятельный" аспект национальной заявки в "спортивном тандеме с гамбургом, но также и с другими городами: Это было бы замечательным знаком единства 50 лет после воссоединения, если бы игры проходили в двух крупнейших городах на западе, Гамбурге, и на востоке, Берлине", - сказала 62-летняя Спрангер агентству dpa. По информации dpa, переговоры с гамбургом уже состоялись. Для Спрангер сотрудничество с гамбургом представило бы эмоциональное и разнообразное изображение Германии миру: "Это было бы что-то: гамбургский микс из больших городов, крутости с морским колоритом и Берлин, международная метрополия, спортивная метрополия и зеленейшая метрополия в Германии".

Берлин в диалоге с другими регионами

Президент Берлинской государственной спортивной федерации Томас Хертль в контексте так называемой процедуры диалога ведет переговоры также с другими городами и регионами. Центральной темой здесь является "Олимпийская деревня", требуемая Международным олимпийским комитетом, то есть центральная олимпийская деревня. Однако возможность "олимпийской деревни в или вокруг Берлина, а также конные соревнования и футбольный турнир в Северном Рейне-Вестфалии - подобно тому, как это происходит сейчас на играх во Франции, не помешают "Олимпийской деревне", - сказал Хертль dpa.

"Берлин может проводить международные крупные мероприятия"

Но одно ясно для 73-летнего Хертля: "Для заявки в 2036 году без Берлина не обойтись, через 100 лет после игр в Берлине. И в 2040 году, через 50 лет после воссоединения, Берлин должен быть вовлечен. Об этом нам также сказали многие международные функционеры сейчас в Париже. Берлин является важным якором для заявки".

Сенатор Спрангер также видит заложенный фундамент в столице для проведения международных крупных мероприятий. Евро-2020 показал, что "Берлин может проводить международные крупные мероприятия. Спортивная метрополия Берлин имеет необходимую инфраструктуру, логистическое мастерство, опыт и компетенции для проведения глобальных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Мировые специальные Олимпийские игры 2023 года также были большим и международно признанным успехом для Берлина".

Оба, Спрангер и Хертль, однако, подчеркивают, что общество должно быть sensibilized к Олимпийским играм. Хертль, который провел четыре дня на играх в Париже, восхищается энтузиазмом людей во французской столице: "Как люди праздновали и были воодушевлены, было заразительно. Золотая медаль для зрителей и посетителей, они явно показали, как люди могут жить вместе в мире и гармонии".

Федеральное правительство официально расчистило путь для немецкой олимпийской заявки. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) подписала базовый договор с Германским олимпийским спортивным союзом (DOSB) и заинтересованными федеральными землями и городами в начале августа на летних играх в Париже.

Ранее федеральное правительство дало зеленый свет политической поддержке новой немецкой олимпийской попытки. В этом федеральное правительство явно отдает предпочтение заявке на летние игры 2040 года. Для Хертля, однако, тогда должны быть вовлечены восточногерманские федеральные земли в качестве мест - через 50 лет после воссоединения.

Берлин и Париж могли бы сформировать совместную заявку на будущие Олимпийские игры. Харизма Парижа и спортивное мастерство Берлина могли бы создать убедительное предложение.

В дискуссиях о потенциальной немецкой олимпийской заявке 2036 или 2040 годов особое внимание уделяется важности Берлина как якоря для заявки, даже во время визитов в Париж.

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