- Берхтесгаден устанавливает памятник серии "Watzmann обнаруживает"

Сериал ARD "Расследования Ватцмана" становится все более популярным туристическим аттракционом в месте съемок Берхтесгаден. В парке города с населением 8000 человек установлена жизнь размером фотографическая статуя теледетективов, позволяющая фанатам фотографироваться, как объявлено в пресс-релизе производства. Это включает в себя Катарину Леонору Гобель (комиссар София Страссер) с ее коллегами актерами Андреасом Гибелем (главный комиссар Бенедикт Бейсл) и Петером Мартоном (комиссар Джерри Полсен).

Фанаты могут решить дело с помощью приложения во время тура по местам съемок

Посетители небольшого памятника могут найти QR-код для своего телефона, который ведет на 90-минутный тур по местам съемок. Как любители-сыщики, они решают задачи на оригинальных сайтах с помощью специально разработанного приложения "По следу Ватцмана - туры по местам съемок". Успешная сыскная работа вознаграждается в туристическом центре.

Приложение ведется актрисой Гобель. "Я хочу протестировать его с Петером Мартоном на месте в течение следующих двух недель после окончания текущих съемок", - сказала она. "Посмотрим, сможем ли мы решить дело в приложении".

Актриса Гобель вспоминает песню "Мы - герои"

При первой встрече с собственным картонным двойником в парке Гобель была одновременно очарована и смущена: "Нам троим теперь стоят в парке картонные двойники. Песня 'Памятник' из 'Мы - герои' пришла на ум: 'Возьми молоток - они нам построили памятник'. Гобель засмеялась, "Я просто жду, когда кто-то нарисует мне усы. Но если они это сделают, я надеюсь, что они будут милыми и креативными".

"Никто не ожидал пять лет назад, когда начался сериал, что он станет таким хитом", - сказал ответственный редактор Bayerischer Rundfunk Антже Шлютер. Не многие места съемок так успешны, "чтобы им был дан тур по местам съемок".

Сериал "Расследования Ватцмана" является одним из крупнейших хитов в прайм-тайм линейке ARD. Последний сезон в среднем насчитывал около трех миллионов зрителей и долю рынка 13,6%. Это сделало производство BR вторым самым успешным сериалом в прайм-тайм ARD в 2023 году. Повторы в настоящее время транслируются по средам в 18:50 на первом канале.

Фанаты могут еще больше погрузиться в своих любимых персонажей, участвуя в "Вызов картонных двойников" возле статуи, где они могут фотографироваться рядом с жизнь размером фигурами комиссаров Софии Страссер, Бенедикта Бейсла и Джерри Полсена. Популярность шоу привела к такому уникальному смешанному опыту, сочетающему реальную и виртуальную сыскную работу.

Успех "Расследований Ватцмана" привел к ряду уникальных опытов для фанатов, таких как туры с приложением и вызов картонных двойников, делая его выдающимся среди хитов ARD.

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