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"Бенфика" Лиссабон уволила Роджера Шмидта.

 and  Christian Meier
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"Бенфика" Лиссабон уволила Роджера Шмидта.

Руководство "Бенфики" объявило об окончании сотрудничества с Роджером Шмидтом на посту главного тренера. Расторжение контракта вступило в силу немедленно, и новость стала известна после ничьей 1-1 с "Мореиренсе" в матче чемпионата в пятницу вечером. Плохой старт сезона и предстоящий матч Лиги чемпионов против "Баварии" 6 ноября стали дополнительными причинами для принятия этого решения.

Президент "Бенфики" Руи Коста объяснил, что основной целью было добиться стабильности, но после четырех туров с неудовлетворительными результатами и играми было решено, что необходимы изменения. Коста похвалил Шмидта за выигрыш двух титулов и продвижение молодых талантов в команде, но подчеркнул, что смена тренера необходима для будущего клуба. Он намекнул на скорый приход нового тренера, но из-за перерыва на матчи сборных не будет назначен временный тренер.

Шмидт рассматривался на пост главного тренера "Баварии" этим летом, но в итоге отказался после обсуждения с Костой. По окончании прошлого сезона Шмидт подвергся критике после того, как "Бенфика" заняла второе место в чемпионате позади "Спортинга".

В дебютном сезоне (2022/2023) 57-летний Шмидт, ранее тренировавший "Байер Леверкузен", добился отличных результатов: "Бенфика" выиграла чемпионат и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако в этом сезоне "Бенфика" набрала всего семь очков.

После объявления об уходе Шмидта в футбольном мире начали циркулировать слухи и новости о возможных переходах и новом тренере "Бенфики". Несмотря на слухи, Коста заверил болельщиков, что решение о новом тренере будет принято после перерыва на матчи сборных.

С уходом Шмидта внимание переключилось на трансферный рынок и возможных преемников, что только добавило спекуляций о переходах и слухов о тренерском штабе "Бенфики".

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