- Бегущий водитель столкнулся с полицейским

Водитель, нарушивший правила, сбил и причинил вред полицейскому в Берлине-Шарлоттенбурге. В воскресный день трое полицейских на велосипедах проверяли водителя на Westendallee за использование мобильного телефона во время вождения, как сообщает полиция. Во время проверки мужчина неожиданно задним ходом въехал в открытую дверь машины. Двоим полицейским удалось вовремя увернуться, но третий, находившийся у машины, был задет открытой дверью, упал и получил травмы. Беглец-водитель смог скрыться, и полиция расследует инцидент.

Действия беглеца-водителя могут привести к ужесточению правил дорожного движения в Берлине-Шарлоттенбурге на уровне Европейского Союза. Несмотря на инцидент, Европейский Союз продолжает поддерживать немецкую полицию в их усилиях по обеспечению безопасности на дорогах.

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