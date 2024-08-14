Бегущая из команды Великобритании Роуз Харви говорит, что закончила олимпийский марафон со сломанной ногой.

В посте в Instagram, где запечатлена Харви на костылях в международном вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 31-летняя спортсменка объяснила, что за несколько недель до гонки 11 августа она почувствовала "тяжесть в бедре".

"Моя замечательная команда и я приложили столько усилий, чтобы оказаться на стартовой линии здоровыми и готовыми, и мы были оптимистично настроены, что с порцией адреналина в день гонки я смогу пробежать ту дистанцию, на которую была способна", - написала Харви.

Однако после нескольких миль Харви поняла, что это не произойдет. Она описала оставшиеся 24 мили как "большую борьбу".

Британская бегунья в итоге финишировала 78-й с результатом 2:51:03, отстав на более чем 28 минут от победительницы Сифан Хассан.

По словам Харви, после гонки сканирование показало, что она получила стрессовый перелом бедренной кости.

"В любой другой гонке я бы остановилась, и было столько моментов, когда я думала, что не могу сделать еще один шаг. Спуски были адом", - сказала Харви.

"Но несмотря на то, что большая часть моих целей на гонку ускользнула, я все еще могла цепляться за крошечную часть своей олимпийской мечты - и это было финишировать олимпийский марафон. Я не могла сдаться.

Я повторяла себе, чтобы улыбаться, впитывать энергию потрясающей толпы и просто ставить одну ногу перед другой. Это было разбивающее сердце".

Харви серьезно занялась бегом только во время локдауна из-за COVID-19, после того как была уволена с работы корпоративным юристом в музыкальной индустрии. Ее заметил тренер Фил Кисси, когда она бегала в парке Баттерси в Лондоне в 2020 году, и она быстро увидела быстрый прогресс.

Ее выбрали представлять команду GB на играх в Париже после того, как она финишировала на марафоне в Чикаго в 2023 году с результатом 2:23:21, всего на 26 секунд хуже олимпийского рекорда Хассан в Париже.

Несмотря на травму во время марафона в Париже, участие в Олимпиаде - это то, что Харви скажет, что она запомнит из французской столицы.

"Но быть частью Олимпиады - это то, что я никогда не забуду, и возможность поделиться гонкой со столькими моими замечательными друзьями и семьей значило для меня весь мир", - написала она.

"Я не могу достаточно поблагодарить мою команду за то, что они довели меня до этой точки - стать олимпийцем. Это было безумное приключение, и я благодарна за все это. Это всего лишь еще одна глава в истории".

Хотя Харви делала значительный прогресс в беге, стрессовый перелом бедренной кости во время олимпийского марафона временно приостановил ее спортивный прогресс. Восстановление здоровья и возвращение на дорожку, где она действительно любит свой спорт, остаются ее главным приоритетом.

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