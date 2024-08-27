- Бегство от правоохранительных органов ведет к наружному двору.

17-летний водитель без прав начал преследование на высокой скорости с полицией в Ноймюнстере. Ночная патрульная служба пыталась остановить автомобиль, но водитель, не соблюдая правила, ускорился, и погоня выехала за пределы города.

Его безрассудное вождение привело к инциденту возле ближайшего общественного сада. Он потерял контроль над автомобилем и врезался в грядку. В попытке сбежать он вышел из автомобиля и побежал, но был пойман после короткого расстояния.

Позже было установлено, что человек был под воздействием запрещенных веществ. Кроме того, у него не было действительного водительского удостоверения, и он незаконно использовал автомобиль своего отчима.

Во время погони на высокой скорости водитель не показывал признаков остановки, продолжая гнаться за преследующими офицерами. После столкновения с грядкой он продолжил безрассудное поведение, пытаясь убежать пешком.

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