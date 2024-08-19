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Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
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- Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо заключенных совершили побег из учреждения в-Straubing, якобы угрожая сотруднику смертельными последствиями. Ситуация сразу же стала опасной, что заставило охранника открыть ворота, как сообщает район Нижняя Бавария, который курирует учреждение. В то время как полиция активно ищет мужчин, разгорается дискуссия о возможных последствиях.

По данным расследования, четверо преступников подчинили и атаковали сотрудника районной больницы (BKH) в субботу вечером, заставив его сопровождать их к выходу. Из-за четырех последовательных дверей безопасности преступники не смогли сбежать. Они угрожали сотруднику острым предметом, предупреждая, что он умрет, если двери не будут открыты.

После того, как охранник открыл ворота, преступники оставили раненого сотрудника и убежали пешком.

Опасное групповое поведение

Беглецы в возрасте 27, 28 и 31 года считаются опасными "из-за тактики побега и групповых динамик", заявил представитель района. Прокуратура и уголовная полиция расследуют дело по обвинению в похищении и причинении тяжкого вреда здоровью.

Однако медицинские работники и сотрудники безопасности не ожидали, что они.putят или навредят третьим лицам без причины. Безопасность населения остается приоритетом номер один. Жители все еще должны звонить на номер экстренной помощи 110, если заметят что-то подозрительное.

Один пациент был заключен за кражи, другой за физическое насилие, связанное с наркотиками и кражами, и двое пациентов за нарушения Закона о наркотиках и физическое насилие, связанное с наркотиками. Планировалось рекомендовать прекращение лечения для троих пациентов. Для четвертого пациента не планировалось прекращать лечение.

Неудачный дневной выход

Один из заключенных ранее участвовал в незаконном выходе: он не вернулся с дневного выхода и должен был быть спасен и возвращен властями, уточнила представительница.

Главный врач BKH Joachim Nitschke признал, что события выходных потрясли чувство безопасности жителей. "Я понимаю это и сожалею. Тем не менее, стоит отметить, что BKH Straubing - это очень безопасное учреждение с значительно более низким уровнем незаконных побегов по сравнению с национальным средним показателем".

Nitschke предложил внедрить руководящие принципы, позволяющие пациентам быть переведены в тюрьму раньше, если больница рекомендует прекращение лечения. В этом случае сотрудники действовали бы в соответствии с протоколами безопасности.

Кроме того, министр социальных дел Баварии, Ульрике Шарф (ХСС), призвала пересмотреть, могут ли в определенных ситуациях прекращение лечения и перевод в тюрьму происходить быстрее и более безопасно с юридической точки зрения. Не должно быть вреда от терапевтических вмешательств для населения и сотрудников клиники. Протоколы безопасности в учреждениях должны быть усилены и улучшены по всей Баварии, подчеркнула министр.

Критика от оппозиции штата

Острые критические замечания прозвучали от SPD в земельном парламенте. Призыв министра социальных дел Шарф к расследованию после инцидента не должен "раствориться в activism, связанном с событием", сказал Хорст Арнольд, спикер SPD по конституции, праву и парламентским делам. Дело об побеге должно быть расследовано беспощадно и самокритично, он настоял, назвав его провалом для правительства штата.

Еще один пункт разногласий возникает из другого инцидента: 9 августа заключенный районной больницы в Mainkofen, Deggendorf сбежал - во время сопровождаемой прогулки. Поэтому случаи неidentical, сказал Nitschke.

24-летний из Mainkofen, осужденный за убийство в 2022 году и признанный душевнобольным, сбежал от своих сопровождающих во время посещения кинотеатра в Plattling. Он был пойман полицией почти через восемь часов и возвращен в клинику.

В свете инцидента возникает обеспокоенность возможным дальнейшим вредом, поскольку беглецы считаются опасными из-за своих травмоопасных тактик и групповых динамик. Несмотря на серьезную травму сотрудника, медицинские и безопасности работники не были готовы к тому, что преступники.putят третьих лиц.

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