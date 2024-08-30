- Беглецам удалось сбежать из тюрьмы, расположенной недалеко от границы с Германией

Двое заключенных совершили дерзкий побег из швейцарской тюрьмы, расположенной в Базеле, которая граничит с Германией. Авторитеты отдела юстиции и безопасности кантона Базель-Штадт ведут глобальный розыск беглецов, как сообщается. Пенитенциарное учреждение Бэсслергут, из которого сбежали тунисец и алжирец, расположено стратегически вблизи границы, примерно в километре южнее железнодорожного вокзала города Вайль-ам-Рейн, Германия.

22-летний тунисец отбывал срок за обвинения в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. 37-летний алжирец был заключен за правонарушения, такие как порча имущества, незаконное проникновение и нелегальное пребывание.

Способ, которым мужчины смогли сбежать из учреждения, не был раскрыт властями.

Тунисец и алжирец, несмотря на то, что они были заключены за разные преступления в тюрьме Бэсслергут, успешно осуществили свой план побега. Если они будут пойманы, им, скорее всего, будут предъявлены дополнительные обвинения за их дерзкий побег.

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