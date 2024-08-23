- Беглец задержан, остальные трое на свободе.

Беглец пойман: Преступник, который смог сбежать из надежно охраняемого места в Нижней Баварии, был арестован австрийскими правоохранительными органами. Задержание произошло в четверг вечером во время обычной проверки на дороге недалеко от Граца в Штирии, как сообщается.

Во время задержания мужчина не оказал сопротивления и сейчас содержится в австрийской тюрьме. Представитель полиции отказался предоставить дополнительные подробности о операции, сославшись на тактические причины расследования. Прокуратура в Регенсбурге ходатайствует об экстрадиции подозреваемого в Германию.

Регулярные общественные советы

28-летнему мужчине удалось сбежать из районной больницы в Штраубинге 17 августа вместе с тремя другими заключенными. Европейский ордер на арест остальных троих мужчин все еще активен. Полиция продолжает получать и проверять ежедневные советы от общественности.

Кроме того, полиция проводит интервью, изучает видеозаписи и оценивает потенциальные точки встреч и контактов для мужчин - в том числе в кругу их семей.

Насильственное бегство

В результате расследования четверо мужчин, по-видимому, подчинили сотрудника клиники в прошлую субботу вечером. Якобы они избили его, угрожали смертью и заставили открыть ворота.

Из-за "немедленной опасности для жизни" сотрудник службы безопасности открыл замок, как сообщается операторами района Нижняя Бавария. После нападения четверо заключенных оставили сотрудника раненым и сбежали пешком.

Обвинения: похищение человека и тяжкое телесное повреждение

Правоохранительные органы посчитали мужчин опасными из-за их действий во время побега и групповых динамик. Соответственно, был выдан ордер на их арест. Прокуратура и уголовная полиция расследуют подозрение в похищении человека и причинении тяжкого телесного повреждения. Как сообщается, мужчины содержались под стражей в БКГ по обвинению в преступлениях, связанных с собственностью и наркотиками.

Правоохранительные органы призывают граждан держаться подальше от подозрительных людей и вместо этого звонить по номеру экстренной помощи 110.

Подтверждение ареста

Прокуратура в Регенсбурге не только ходатайствует об экстрадиции арестованного преступника в Германию, но и о трех оставшихся беглецах. Инцидент с насильственным побегом произошел в районной больнице в Штраубинге, Германия.

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