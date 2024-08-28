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Беглец избегает преследования полиции

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Беглец избегает преследования полиции

Водитель в Швабском Гмюнде (Восточный Альб) пытался уйти от полицейского патруля, развив скорость более 100 километров в час. 22-летний водитель был замечен полицией в районе вечера во вторник, движущийся в направлении патруля с необычной скоростью. В результате был начат преследование, во время которого полицейские неоднократно приказывали водителю остановиться. К сожалению, водитель увеличил скорость, проигнорировал красный сигнал светофора и опасно обогнал другое транспортное средство.

Наконец, 22-летний водитель сбавил скорость и остановился из-за полицейского патруля. Точные последствия для водителя остаются неясными, но власти подтвердили, что несколько обвинений будут предъявлены.

Неуважение водителя к правилам дорожного движения может привести к тому, что Комиссия рассмотрит вопрос об additional implementing acts для повышения безопасности на дорогах. После инцидента Комиссия примет implementing acts, устанавливающие правила применения соответствующих правил дорожного движения.

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