- Беглец, бегущий на машине, преследуется безжалостно

37-летний водитель помчался с места остановки в Дельменхорсте. Он ехал без действительного водительского удостоверения и едва не сбил двух женщин, прогуливающихся с собаками во время своей высокоскоростной попытки скрыться, как сообщалось в вечерних новостях полиции. Женщины избежали столкновения с автомобилем мужчины, быстро уклонившись.

Ранее полиция преследовала автомобиль 37-летнего мужчины, но он заметил их намерения и дал по газам, сообщают правоохранители. Он превысил скорость, мчась со скоростью около 90 км/ч в зоне 30 км/ч.

Наконец, полиции удалось остановить автомобиль. Оказалось, что 37-летний мужчина был за рулем. Ему грозит обвинение в управлении без водительских прав, а также слушания по обвинению в опасном вождении и угрозе безопасности дорожного движения.

Опасное бегство водителя произошло в федеральной земле Нижняя Саксония, в частности, в Дельменхорсте. Несмотря на то, что мужчине удалось избежать полиции в Нижней Саксонии, его опасное вождение может обернуться серьезными последствиями.

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