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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Бегает по центру города, предположительно в состоянии опьянения.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Под влиянием алкоголя и ехавших со скоростью более 100 км/ч, индивидуум ускользнул от органов...
Под влиянием алкоголя и ехавших со скоростью более 100 км/ч, индивидуум ускользнул от органов правопорядка.

- Бегает по центру города, предположительно в состоянии опьянения.

Водитель помчался через центр Розенхайма со скоростью около 120 километров в час, уходя от полиции. Копы пытались остановить автомобиль для стандартной проверки, но водитель умчался на большой скорости. Преследование привело к тому, что подозреваемый развил впечатляющую скорость и выключил фары, в результате чего полиция прекратила погоню.

Вместо этого власти навестили подозреваемого по месту жительства. Там выяснилось, что 24-летний подозреваемый был агрессивно пьян. Тест на алкоголь показал результат более 1,1%. Его водительские права были изъяты, и теперь ему грозит обвинение в опасном вождении и вождении в нетрезвом виде.

Во время погони за автомобилем подозреваемый управлял машиной. Позже полиция обнаружила, что автомобиль принадлежит подозреваемому.

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 and  Grigoriy Williams
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