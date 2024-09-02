- Базель прибегает к жидкочервям как к новой стратегии борьбы с японскими жуками

Чтобы бороться с расширяющейся проблемой японской жужелицы, Базель, крупный город в Швейцарии возле немецкой границы, впервые проводит эксперимент с острицами в своих общественных парках и спортивных сооружениях. Специализированная компания наносила смесь, содержащую нематоды, которые невидимы для человеческого глаза, на травянистые зоны. Эти нематоды предназначены для нейтрализации личинок японской жужелицы в почве.

По словам Симона Люенбергера, ответственного за содержание зеленых пространств в третьем по величине городе в Швейцарии, цель состоит в том, чтобы контролировать японскую жужелицу таким образом. Однако станет ли эта стратегия успешной, будет ясно только в следующем году, когда будут собраны образцы почвы для оценки. На данный момент жужелицу обнаружили в двенадцати местах в этом районе.

Эти нематоды проникают в личинки японской жужелицы и уничтожают их, как сообщается в кантонах Базель-Штадт и Базель-Ландшафт. Виды нематод также эффективны против личинок майского жука и медведки, не причиняя вреда другим животным и людям.

Нанесение процедуры на примерно 38 гектаров является трудоемким, так как участки должны быть влажными.

Эти жуки питаются более чем 300 видами растений.

В середине года в городе была обнаружена популяция японской жужелицы. После открытий в Базеле район Лёррах на немецкой стороне Рейна принял профилактические меры. В настоящее время существует зона заражения, такое как удержание растительного материала на месте. Лёррах был заранее проинформирован о новом подходе в Базеле, и к счастью, ситуация оставалась стабильной с июля, предотвращая расширение зоны заражения и буферных зон.

Японская жужелица (Popillia japonica) происходит из Азии и считается вредителем в ЕС. Этот жук представляет значительную угрозу для виноградарства, садоводства и сельского хозяйства, затрагивая различные виды растений, такие как розы, ежевика, виноград, фруктовые сады, виноградники, леса, зеленые зоны и сады, практически голыми.

Японская жужелица переместилась в Тичино из Италии в 2017 году и впоследствии распространилась на другие районы альпийской страны. В соседней Баден-Вюртемберге в этом году были обнаружены несколько примеров этого вредного вида жуков, и эксперты опасаются, что он был введен через грузовой транспорт. Образец также был найден в Баварии.

Озабоченность этой инвазивной species в настоящее время так велика в Германии, что даже Федеральное министерство сельского хозяйства и Институт Юлиуса Кюна, федеральный исследовательский институт для культурных растений, выпустили предупреждения.

Отличительные признаки: белые волоски

Японская жужелица примерно одного сантиметра в длину, имеет металлический, блестящий зеленый цвет головы и коричневые крылья. Пять белых волосяных пучков с каждой стороны брюшка и два белых волосяных пучка на конце брюшка являются характерными признаками. Женские особи, как сообщается, откладывают яйца в мокрых или заболоченных травянистых зонах, а личинки, вылупившиеся из этих яиц, повреждают корни травы на лугах и травянистых участках.

Проблема японской жужелицы также побудила соседний округ Лёррах принять профилактические меры. Они тщательно следят за своими зелеными пространствами, чтобы предотвратить заражение, следуя примеру Базеля. Стратегия использования остриц для контроля за жуком вызвала интерес в соседних округах.

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