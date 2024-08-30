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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

BayWa выражает удовлетворение своей деятельностью по производству зерновых на юге Германии.

Важность сельскохозяйственного дилера очевидна для farmers и продовольственного снабжения в Южной Германии. Несмотря на существенную задолженность, она почти не влияет на его повседневные операции.

 and  James Williams
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Торговые операции зерном принесли успех БаВа.
Торговые операции зерном принесли успех БаВа.

- BayWa выражает удовлетворение своей деятельностью по производству зерновых на юге Германии.

Компания BayWa, испытывающая трудности в сельскохозяйственном бизнесе, гарантирует поставки клиентам и выплаты фермерам. "Учитывая уже документированные количества, BayWa AG может полностью выполнить свои обязательства по поставкам для мукомольной, кормовой и пищевой промышленности", - объявила компания.

BayWa, имеющая около 125 точек закупки зерна и масличных культур в южной Германии, является основным покупателем для фермеров в этом регионе. "В настоящее время мы немного не дотягиваем до planned results, с 84% planned quantities based on last year's data", - сказал торговый директор Йёрг-Симон Иммерц. "Большая часть этого разрыва связана с уборочными потерями в определенных регионах, и эти цифры не отражают общее снижение доверия к BayWa AG как надежному партнеру по переработке урожая".

Дефицит поставок в некоторых районах Вюртемберга

В некоторых районах Вюртемберга и восточной Германии наблюдались значительные дефициты из-за "смеси плохих урожаев и регионально ограниченных сельскохозяйственных практик", - сказал BayWa. С другой стороны, они отметили рост некоторых продуктов в Франконии из-за успешных урожаев и предварительных контрактов. Количество рапса остается стабильным.

"Каждый фермер, который сдаст нам свой урожай, получит свою оплату", - повторил Иммерц. Сражаясь с миллиардами долгов, BayWa в настоящее время поддерживается банками-кредиторами и основными акционерами с временным финансовым вливанием более половины миллиарда евро.

BayWa, имеющая значительное присутствие в Южной Германии, имеет множество точек закупки в Германии. Несмотря на некоторые трудности с выполнением всех planned quantities из-за уборочных потерь в определенных регионах, BayWa гарантирует фермерам в Германии, что они получат свои выплаты согласно обещаниям.

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