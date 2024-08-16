Bayer выиграла дело о глифосате в американском суде

Компания Bayer вот уже несколько лет борется с судебными разбирательствами в США по поводу глифосата. Теперь она одержала победу в судебном процессе по поводу гербицида, и инвесторы сразу же почувствовали пользу.

Компания Bayer одержала судебную победу в США в иске, утверждающем, что глифосат, активное вещество в гербициде Раундап, вызывает рак. Федеральный апелляционный суд в Филадельфии в четверг отклонил иск, в котором утверждалось, что дочерняя компания Monsanto нарушила законы штата Пенсильвания.

Истец, садовник, у которого был диагностирован неходжкинский лимфом, утверждал, что компания должна была добавить предупреждение о раке на продукт. Суд единогласно постановил, что это не было бы разрешено в соответствии с федеральными нормами для единообразной маркировки.

После решения акции Bayer в DAX резко выросли, и их цена выросла на 10 процентов.

Глифосат вызывает волну судебных исков

Однако решение противоречит предыдущим решениям двух других судов США. "Противоречивые решения федеральных апелляционных судов по этому вопросу заслуживают рассмотрения Верховным Судом Соединенных Штатов", - заявил Bayer в заявлении по поводу решения.

Bayer неоднократно отвергала утверждения о том, что глифосат вызывает рак. Регулирующие органы по всему миру классифицируют вещество как неканцерогенное. Однако Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало гербицид как "вероятно канцерогенный" в 2015 году.

Приобретая разработчика глифосата Monsanto, Bayer унаследовала волну судебных исков в США, которые вот уже несколько лет тяготят компанию. На данный момент Bayer выиграла 14 из 23 дел, но также понесла значительные убытки. С момента приобретения Monsanto за 63 миллиарда долларов в июне 2018 года акции Bayer упали более чем на 73 процента.

Решение суда об отклонении иска против дочерней компании Bayer за отсутствие предупреждения о раке на продуктах, содержащих глифосат, является значительной победой для компании. Несмотря на эту победу, противоречивые решения различных судов США о канцерогенных свойствах глифосата привели к тому, что Bayer призвала к рассмотрению Верховным Судом Соединенных Штатов.

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