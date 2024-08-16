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Bayer выиграл дело по глифосату в США

Американский суд укрепил позицию Байера в споре вокруг глифосата, что вызвало рост его акций. 내렸다 ли это поворотным моментом в миллиардной правовой битве?

 and  James Williams
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- Bayer выиграл дело по глифосату в США

Фармацевтический и агрохимический концерн Bayer достиг значительного прорыва в своих усилиях по урегулированию судебных разбирательств по поводу глифосата в США. В четверг федеральный апелляционный суд в Филадельфии ("Третий окружной суд США") постановил, что федеральное законодательство о предупреждениях на этикетках гербицидов превалирует над государственным законодательством в Пенсильвании. В феврале другой апелляционный суд США отклонил этот аргумент, представленный Bayer.

В свете противоречивых решений Bayer AG теперь надеется на окончательное решение от Верховного суда США. В пятницу акции Bayer существенно выросли.

Судебные разбирательства уже обошлись в миллиарды долларов.

"Bayer оценивает влияние этого решения на другие текущие дела и представит свои аргументы, полностью поддержанные Третьим окружным судом, в Верховный суд США", - заявила компания в ответ на последнее решение.

Bayer унаследовал иски о глифосате через свою сделку в размере $63 миллиардов по приобретению Monsanto в 2018 году. Разбирательства уже обошлись компании в €10 миллиардов. Однако проблема остается нерешенной, как и дорогостоящие судебные разбирательства в США, связанные с запрещенным загрязнителем окружающей среды ПХБ.

Новости были восприняты на фондовом рынке положительно. Несмотря на недавние трудности, акции Bayer возглавили DAX в пятницу утром с приростом примерно в восемь процентов, достигнув €28,35. Однако они остаются одним из крупнейших проигравших в немецком бенчмарке, с годовым снижением около 16 процентов.

Успех Bayer в судебных разбирательствах по глифосату в США зависит от решения Верховного суда США, после противоречивых решений разных апелляционных судов. Фармацевтические продукты компании, в том числе те, которые связаны с глифосатом, могли бы существенно выиграть от решения в ее пользу.

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