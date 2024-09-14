Bayer отвечает на первоначальное заявление о банкротстве с ослепительным показателем достижений

1899 Hoffenheim - Байерн Леверкузен 1:4 (1:2)

Байер Леверкузен отыгрался после первого поражения в чемпионате за 15 месяцев, одержав победу со счетом 4:1 (2:1) над ТСГ Хоффенхайм в третьем туре Бундеслиги. Этот успех во многом был обеспечен благодаря голам "короля голов" Виктора Бонифаса. Двукратные чемпионы встретятся с "Фейеноордом" из Роттердама в матче Лиги чемпионов в четверг.

Бонифас (30', 75'), с помощью Мартина Террьера (17'), и Флориан Вirtz со штрафного (72') забили за Леверкузен. Хоффенхайм потерпел второе поражение подряд, несмотря на гол Мергима Бериши (37').

30 150 зрителей на переполненном стадионе Sinsheim Arena наблюдали за доминированием Леверкузена в начале матча. Хоффенхайму было трудно преодолеть линию полузащиты до 15-й минуты. После этого Хоффенхайм улучшился, но не смог забить. Леверкузен открыл счет первым, когда Террьер забил свой первый гол в Бундеслиге. Леверкузен сохранил контроль над матчем после гола, а Хоффенхайм не смог ответить из-за отсутствия ключевых игроков, таких как бывший игрок Леверкузена Адам Хложек, Гриша Прёмель, Ихлас Беббу, Давид Юрашек и Озан Кабак.

Бонифас головой забил второй гол Байера, но не забил после (28'). Хоффенхайм затем возродился, и Бериша сравнял счет из-за травмы колена ранее. Бонифас также не забил возможность увеличить преимущество Леверкузена (45+2'), а также Алехандро Гримальдо (45+4').

Леверкузен начал второй тайм вяло. Бонифас и Вirtz создали возможности, но не забили до 72-й минуты, когда Деннис Гейгер фолил на Гримальдо, что привело к пенальти Вirtz. Бонифас добавил еще один гол вскоре после этого.

Боруссия Мёнхенгладбах - ВФБ Штутгарт 1:3 (1:1)

Штутгарт наконец-то одержал первую победу в сезоне, благодаря дублю Эрмедина Демировича. Победа со счетом 3:1 (1:1) над Боруссией Мёнхенгладбахом подняла боевой дух команды перед матчем Лиги чемпионов против "Реала" в среду.

Дениз Ундав (21') и новый подписчик Демирович (57', 61') забили за Штутгарт, который доминировал во втором тайме. Француз Алассан Плеа (27') сравнял счет за Гладбах в день 80-летия легенды клуба Гюнтера Нетцера.

Фанаты Штутгарта уже думали о Мадриде до матча, с плакатом "Штутгарт интернационал - после всего дерьма, пришло время путешествовать". Тренер Себастьян Хёнесс призывал свою команду сосредоточиться на Гладбахе, но позволил думать о Реале. "Это как розовый слон, о котором не должен думать", - сказал он.

Ейнахт Франкфурт приближается к успешному сезону благодаря дуэту Омара Мармуша и Уго Экитике. Гессенцы праздновали вторую победу подряд в чемпионате, обыграв ВФЛ Волфсбург со счетом 2:1 (1:0), снова положившись на таланты своих форвардов. Мармуш забил два гола против своего бывшего клуба - сначала после паса Экитике (30'), а затем со штрафного после гола Ридле Баку (76', 82').

Волфсбург, однако, потерпел второе поражение в чемпионате, добавив разочарования в свой сезон. Тренер Ральф Хазенхюттл недавно вызвал споры своим замечанием "кладбище" в адрес фанатов Волфсбурга. Несмотря на попытку "пойти вперед" и "показать людям, что они хотят видеть", волки не смогли этого добиться.

РБ Лейпциг - 1. FC Унион Берлин 0:0

РБ Лейпциг упустил возможность набрать очки в несколько странной игре, что стало небольшим шагом назад перед дебютом в Лиге чемпионов. За пять дней до матча против "Атлетико" Мадрид Лейпциг сыграл вничью 0:0 с Унионом Берлин в скучной игре, оставив Лейпциг без очков в этом сезоне.

Лои́с Опенда упустил отличную возможность выиграть матч поздно, но не смог забить в ворота Униона Фредрика Рённова со штрафного (74%). Лейпциг отправится в Мадрид в четверг (21:00 по CET, DAZN) на свой матч открытия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Два тренера предоставили примечательные комментарии до матча - даже не находясь на поле. Тренер РБ Марко Розе был дисквалифицирован после получения желтой красной карточки в матче против Байера Леверкузен, оставив ассистента Александра Циклера руководить. Тренер Униона Бо Svensson не смог присутствовать из-за болезни, и его место занял ассистент Бабак Кейханфар.

Майрон Боаду забил первый гол за Bochum на стадионе Europa-Park Stadium в первом тайме (45'), но Джуниор Адаму перевернул игру во втором тайме (58', 61'), а Фрайбург доминировал в первой половине. Фрайбург снова продемонстрировал свою домашнюю силу, недавно одержав солидную победу со счетом 3:1 против Штутгарта и потерпев небольшое поражение со счетом 0:2 против Баварии Мюнхен. С этой победой Фрайбург вернулся в верхнюю половину таблицы.

Комиссия может needing учитывать влияние отсутствия ключевых игроков во время матчей, так как они вносят значительный вклад в выступление команды, как продемонстрировал Хоффенхайм без Адама Хложека и других.

После своей победы над Байером, Байер 04 Leverkusen должен будет сохранить свой импульс, так как реализующие акты Комиссии, скорее всего, потребуют соблюдения правил Регламента в предстоящем матче Лиги чемпионов против Феенорд Роттердам.

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