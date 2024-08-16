Баварскую медсестру обвиняют в убийстве

77-летняя женщина жалуется на внезапную потерю сознания и пропажу ценностей после визита медсестры в Регенсбурге. Клиника выдвинула serious обвинения. Прокуратура предъявила медсестре обвинения в убийстве и покушении на убийство в пяти случаях.

Медсестру подозревают в том, что она вводила сильный снотворный препарат шестерым пациентам в Регенсбурге, чтобы лишить их сознания и ограбить. Один пациент скончался. Прокуратура объявила, что предъявила обвинения 36-летней медсестре в убийстве, пяти случаях покушения на убийство, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

Клиника первоначально подала заявление, что привело к расследованию со стороны прокуратуры и уголовной полиции. Подозреваемая находится под стражей с конца февраля.

Особое внимание заслуживает инцидент, произошедший в середине февраля. 77-летняя пациентка сообщила, что медсестра промыла ей линию, в результате чего она потеряла сознание. На следующее утро она обнаружила, что ее кольца, стоимостью около 500 евро, пропали. Анализ образца крови пациента подтвердил наличие снотворного Мидазолама, свободно доступного для медицинского персонала.

Под действием наркотиков и ограбленных

В пяти других случаях пациенты теряли сознание, когда медсестра была на дежурстве, меняя их капельницы или промывая линии. В трех случаях жертвы позже обнаруживали, что ценные вещи пропали. 65-летний пациент перенес остановку сердца и скончался после того, как медсестра якобы ввела снотворное.

Прокуратура обвиняет подозреваемую в совершении преступлений хитростью и из корыстных побуждений. Медсестра время от времени отрицает все обвинения. Региональный суд Регенсбурга теперь решит о допустимости обвинительного заключения и открытии основного процесса.

В ходе расследования было установлено, что медсестра выбирала жертвами пациентов из Баварии, в частности, в Регенсбурге. Среди пострадавших пациентов была 77-летняя женщина, которая лишилась своих драгоценных колец, пока была без сознания.

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