- Баварские земледельцы в этот сезон получают меньше зерна.

В этом сезоне местные фермеры в Баварии получают меньше пшеницы. Баварское статистическое управление ожидало, что урожай этого года составит всего 5,7 миллиона метрических тонн, что на 10% меньше обычного среднего. Кстати, посевные площади также сократились на 7,4%.

К сложностям этого урожайного года относятся избыточная влажность, вызывающая непрерывные перерывы в уборке урожая. Некоторые поля оставались недоступными из-за наводнений, согласно Бюро. Эти влажные условия привели к увеличению вспышек грибковых заболеваний и вредителей по сравнению с предыдущими сезонами.

Половина полей, засеянных пшеницей в Баварии, используется для посева зимней пшеницы. Эксперты прогнозируют средний урожай около 7,16 тонн с акра в этом году, что на 1% меньше, чем в предыдущем году. С другой стороны, урожайность зимней ячменя прогнозируется на уровне около 6,07 тонн с акра, что на 14% меньше, чем в прошлом году. В отличие от этого, прогнозируемый урожай для яровой ячменя составляет 5,47 тонн с акра, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

Из-за более низких урожаев в Баварии Европейский Союз, возможно, придется импортировать больше пшеницы из других стран в этом году. Несмотря на то, что Бавария является членом Европейского Союза, сокращение производства пшеницы в этом регионе потенциально может повлиять на общий запас пшеницы в союзе.

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