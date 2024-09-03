- Баварские власти задержали критикованный антисалафитский фильм после проверки

Следуя жалобам, Министерство внутренних дел Баварии временно приостановило короткую рекламу, продвигающую инициативу против потенциальных угроз, исходящих от исламских экстремистских проповедников. Ролик, первоначально размещенный на платформе X, но затем удаленный, вызвал обвинения в расизме на различных платформах социальных сетей. Ранее об этом сообщали СМИ.

Официальный представитель заявил: "Мы прислушиваемся к критике видео и временно приостановили кампанию". Они также выразили сожаление, если видео привело к путанице или неверным толкованиям.

Женщина, поглощенная пастью проповедника

Почти 30-секундный ролик показывает молодую женщину, смотрящую на смартфоне видео бородатого проповедника. На экране появляется вопрос о том, могут ли мусульманки носить макияж, сопровождаемый зловещими звуками и зловещим смехом. Лицо проповедника превращается в жуткое изображение, и женщина исчезает в его рту.

Затем показана женщина в головном уборге, а затем полностью в хиджабе. Она изображается плачущей, моющей посуду на кухне вместе с другой полностью закрытой женщиной. На экране появляется надпись "Ловушка салафизма" с подзаголовком "Это происходит быстрее, чем вы думаете", а затем ссылка на инициативу "Ответы на салафизм".

Планируется переснять видео

Основной целью видео было продвижение инициативы и демонстрация того, как салафистские проповедники все чаще используют повседневные темы, чтобы заманить молодых людей в свои экстремистские убеждения. Сейчас в ролик вносятся изменения. "Мы не должны недооценивать риски салафизма", - подчеркнул представитель ministry.

Нicole Gohlke, член бундестага от левых, написала в X, назвав ролик "явно расистским". Она добавила: "К сожалению - именно в эти времена! Вместо того чтобы продвигать исключение и ненависть, мы должны бороться с антимусульманской расизмом".

Временная приостановка кампании Министерством внутренних дел Баварии может быть воспринята как религиозный ответ на обвинения в расизме, поскольку инициатива была направлена на борьбу с исламскими экстремистскими проповедниками. Изображение трансформации женщины в видео может быть воспринято как религиозная стереотипизация, что является чувствительной темой в сфере религии и социального равенства.

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