- Баварские сельхозпроизводители поддерживают высокую популяцию свинины

В Баварии сельскохозяйственные работники вновь содержат больше свиней. Баварское статистическое управление сообщает о переломе в тенденциях. По состоянию на 3 мая 2024 года в свободном государстве содержалось 2 407 500 свиней, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году было зафиксировано снижение на 5,3%.

Однако количество свиноводческих хозяйств сократилось примерно на 130. Каждое оставшееся хозяйство теперь содержит примерно 740 свиней, что на 31 больше, чем в предыдущем году, 2023.

По данным статистического управления, в свободном государстве продолжают работать 3 260 хозяйств. Из них почти 900 (27,4%) содержат стада более чем из 1000 животных. В этих хозяйствах содержится более половины всех баварских стад (56,9%).

Наибольшее сокращение числа хозяйств наблюдалось среди средних хозяйств, содержащих от 100 до 249 свиней. Здесь число хозяйств сократилось на 20,1%, а в небольших хозяйствах с менее чем 100 свиньями - на 13%.

Несмотря на сокращение числа свиноводческих хозяйств, некоторые крупные фермы расширяются. Например, четвертое по величине хозяйство в Баварии увеличила свою численность свиней на 15%.

В отличие от роста крупных хозяйств, небольшие фермы продолжают сокращаться. Лишь немногие оставшиеся хозяйства, содержащие менее 100 свиней, смогли сохранить свою численность, показав небольшой рост в 2%.

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