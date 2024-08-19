- Баварские компании считают Швейцарию более выгодным местом для переезда.

По данным Ассоциации баварского бизнеса (vbw), Бавария занимает второе место в мире по промышленной мощи, уступая только Швейцарии, а Германия в целом занимает пятое место. vbw также оценила промышленную конкурентоспособность 45 стран.

"Успех Баварии обусловлен ее инновационным экосистемой и синергией между промышленностью и услугами", - заявляетCEO vbw Бертрам Броссардт. "В глобальном масштабе Бавария преуспевает благодаря свободе ведения бизнеса и открытости рынка. В плане инфраструктуры Бавария занимает девятое место, но отстает по расходам, в основном из-за высоких затрат на труд и энергию, а также высоких налогов. Также наблюдается нехватка квалифицированных и рабочих сил."

Промышленность вносит четверть общего экономического производства Баварии, что превышает показатели большинства других экономик. Однако Броссардт отмечает медленную тенденцию деиндустриализации. "Новые инвестиции в основном происходят за рубежом, части цепочки создания стоимости переносятся, и меньше иностранного капитала поступает в Германию". Пришло время федеральному правительству принять контрмеры.

Конкурирующие страны: Азия и Северная Америка

Страны, демонстрирующие tanto высокую конкурентную интенсивность, показываемую долей на общих рынках, скока и отличное качество местоположения, включают Канаду, США, Японию, Южную Корею, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию и Австралию. Бавария имеет самую высокую конкурентную интенсивность с Китаем. Однако, несмотря на лидерство в конкурентной борьбе, Китай имеет "немного ниже среднего" качество местоположения и занимает 25-е место в общем рейтинге.

Промышленно развитые страны сохраняют преимущества в области государственной политики, инфраструктуры и знаний. Однако развивающиеся страны имеют преимущество в затратах. Некоторые развивающиеся страны даже имеют преимущество в определенных областях, несмотря на то, что Чешская Республика (место 20) и Малайзия (место 21) возглавляют список лучших по производительности в сравнении по промышленным местам.

"Несмотря на сильную промышленную позицию Баварии, привлечение инвестиций внутри Германии, в частности в Баварии, кажется проблемой из-за высоких затрат на труд, энергию и налогов, как отметил Бертрам Броссардт".

"На международной арене позиция Баварии как второго по величине промышленного гиганта мира ставит ее в жесткую конкуренцию с другими промышленными гигантами, такими как Китай, который, несмотря на отстающее качество местоположения, опережает Баварию по доле общих рынков".

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