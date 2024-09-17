Баварский титан Томас Мюллер достиг еще одной важной вехи

Продолжается рекордная серия, даже в Лиге чемпионов: неудержимый Томас Мюллер теперь сыграл 152 матча в элитном турнире за "Баварию", выйдя на поле против "Динамо Загреб", и стал единственным рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов за один клуб, превзойдя рекорд Хави Эрнандеса (151 матч за "Барселону"). В первом матче Лиги чемпионов нового сезона 34-летний Мюллер вышел на замену вместо Джамала Мусиала на 68-й минуте.

Легендарный голкипер Икер Касильяс и Лионель Месси по разу сыграли по 150 матчей за клуб ("Реал Мадрид" и "Барселона" соответственно), а Криштиану Роналду установил общий рекорд с 183 матчами за "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Однако неизвестно, сможет ли Мюллер сравняться с ними, учитывая, что его контракт с победителями чемпионата мира 2014 года истекает в конце сезона. Недавно Мюллер сказал прощай национальной команде после домашнего чемпионата Европы.

Ранее Мюллер превзошел рекорд легендарного голкипера Сеппа Майера, сыграв 710-й официальный матч за "Баварию". Перед матчем против Загреба его поздравили CEO Яна-Кристофа Дреезена и президент Герберт Хайнер, вручив ему вырезанную деревянную фигурку. "Наш бывший председатель Карл-Хайнц Румменигге как-то сказал, что если бы нужно было вырезать игрока "Баварии", то нужно было бы заказать Томаса Мюллера у всемирно известных резчиков по дереву в Оберammerгау. Клуб воспользовался его советом", - прокомментировал Хайнер.

Также, Гарри Кейн вошел в историю. Он стал самым результативным английским бомбардиром в Лиге чемпионов. Капитан английской национальной команды увеличил свой счет голов в Лиге чемпионов до 33 в матче против "Динамо Загреб", обойдя своего соотечественника Уэйна Руни (30 голов) и легенду "Баварии" Арьена Роббена (31). Роббен помог "Баварии" победить в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд" на "Уэмбли" в 2013 году.

После хет-трика против "Гольштейна Киль" в матче Бундеслиги на прошлом выходных бывшая звезда "Тоттенхэма" Кейн забил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов за "Баварию" во вторник. Кейн стал четвертым игроком, кому удалось сделать это за мюнхенскую команду, забив три пенальти против "Динамо Загреб" и один гол после рикошета от Киммиха. Ранее Кейн забивал по два гола за "Баварию" в Лиге чемпионов: против "Галатасарая" в ноябре 2023 года и против "Лацио" полгода назад. В общей сложности Кейн забил 53 официальных гола за "Баварию".

Другие игроки также достигли значительных рубежей в Лиге чемпионов. Например, английский форвард Серхио Агуэро набрал 100 голов в турнире за "Манчестер Сити". Кроме того, Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" стал первым игроком, забившим в четырех из пяти ведущих европейских чемпионатов в одном календарном году.

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