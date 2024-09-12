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СпортНовостиФК "Бавария"

Баварский молодой талант хочет разозлить нынешнего рекордсмена

 and  Mark Rodriguez
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Баварский молодой талант хочет разозлить нынешнего рекордсмена

Марсело из Реал-Ургештейна когда-то предсказывал блестящую карьеру Фьетте Арпу в футболе. Однако во время своего пребывания в ФК Байерн у него так и не получилось добиться существенного прорыва. В 2022 году Арп перешел в Киль, идеально вписавшись в их команду, вышедшую в высший дивизион. Возможное возвращение в ФКБ приближается.

Мировой футбол с миллиардными оборотами: краткое пребывание Арпа в ФК Байерн оставило на нем неизгладимый след. "Я заглянул в совершенно другой мир футбола, который доступен немногим", - говорит форвард, задумчиво и взвешенно.

Хотя ему всего 24 года, Арп вспоминает свои дни в Сабенера, где он был многообещающим талантом в конкурентной среде профессионального футбола, с улыбкой на лице. Теперь, на поле в Киле-Прёнсдорф, окруженный меньшим количеством зрителей и журналистов перед матчем против Байерн Мюнхен, он кажется довольным. Арп нашел свою нишу.

"Да, я определенно чувствую себя более комфортно, но также потому, что я верю, что для полного понимания клубной культуры Байерн Мюнхен нужно быть частью нее в течение длительного времени и обладать определенной зрелостью для этого", - говорит Арп: "Я верю, что сейчас, уверенность в себе, эта непоколебимая уверенность - это не то, что можно притворяться или выучить за одну ночь. Это более постепенный процесс, и в то время я еще не достиг этого состояния".

"Химия с футболом" в Киле

Арпа приветствовали как "вундеркинда", когда он присоединился к Байерн Мюнхен из Гамбургер СВ в 2019 году, с большими надеждами. Многие гадали о его ярком будущем. Байерн щедро вознаграждал своего молодого таланта, якобы предлагая ему четыре миллиона евро в год. Однако он не смог пробиться в основной состав.

В 21 год Арп вернулся в свой родной регион, найдя утешение в Киле. "Я верю, что ФК Байерн движется под девизом 'выигрывать обязательно'. В Киле акцент делается на развитие, с акцентом на средства достижения успеха", - говорит Арп. Он не жалеет о своем времени в Байерне, заявляя, что оно способствовало его взрослению. С Холштайном он теперь испытывает "связь с футболом, чувство сообщества и понимание того, что каждый служит команде или клубу".

Больше не одинокий исполнитель

Арп нашел свою почву в Киле. Он больше не главный герой, но и не должен быть им. Арп сыграл свою роль в развитии Киля, забив пять голов и сделав два голевых передачи во время сезона, в котором они вышли в высший дивизион, и приняв участие в обоих первых матчах команды в высшей лиге в этом сезоне.

Называть Арпа "шпионом Байерн" перед субботним матчем (18:30 по московскому времени на Sky/wow и в live ticker ntv.de) может быть преувеличением, учитывая его редкие контакты с нынешним мюнхенским составом и прошедшее время с тех пор, как он был там. Тем не менее, с ноткой иронии он говорит: "Я подозреваю, что некоторые игроки там уже давно не играли обязательный матч в стадионе подобного масштаба". Арп готов. И он верит в перспективы Киля. Это очевидно.

Несмотря на то, что время Арпа в ФК Байерн Мюнхен не привело к значительному прорыву, он признает ценные уроки, которые он извлек во время своего пребывания. "Быть частью культуры ФК Байерн Мюнхен требует определенной зрелости и времени, которых у меня не было во время моего пребывания там", - размышляет он.

Кроме того, Арп упоминает ФК Байерн Мюнхен в связи с амбициями его нынешней команды, заявляя: "Не каждый день ты играешь против ФК Байерн Мюнхен. Я верю, что наша команда может удивить их и оставить свой след в высшей лиге".

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