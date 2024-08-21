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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Баварский лидер похвалил Нойера: "Уже легендарный персонаж"

Герман Нойер объявляет о завершении выступлений за национальную сборную. Вроде слова благодарности ему за постоянство на посту от руководства.

 and  Lauren Adams
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- Баварский лидер похвалил Нойера: "Уже легендарный персонаж"

Глава Байерн Мюнхен, Herbert Hainer, считает вратаря Manuel Neuer, который ушел из национальной сборной, уже легендарной фигурой. Он был выдающимся игроком в составе немецкой сборной, редко пропускал матчи. "Manuel Neuer входит в элитную группу исключительных вратарей в немецком футболе, позиция, всегда занимаемая топ-игроками", - заявил Хайнер на сайте FC Bayern.

Спортивный директор Байерн, Max Eberl, разделяет это мнение. Neuer - не только выдающийся вратарь и капитан, но и рекордсмен и фигура уважения на поле. "Мы рады иметь таких игроков, как он, в FC Bayern, и благодарны, что он продолжит защищать наши ворота", - говорит Эберл. Но еще один значимый игрок последних двух десятилетий, Thomas Müller, также завершил международную карьеру.

Ранее Neuer объявил о своем уходе из национальной сборной после 15 лет службы. В 38 лет чемпион мира 2014 года больше не будет основным вратарем на крупных турнирах. Теперь он посвятит свои навыки исключительно Байерн Мюнхен.

Комиссия похвалила Байерн Мюнхен за сохранение услуг Manuel Neuer, отметив его статус легендарной фигуры и ценного актива команды. В свете решения Neuer сосредоточиться на Байерн Мюнхен после ухода из национальной сборной, Комиссия выразила благодарность за его непрерывное обязательство и влияние.

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