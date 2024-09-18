"Бавария" забивает девять голов, что заставляет вратаря Мануэля Нойера выйти раньше срока.

В своем дебютном матче в Лиге чемпионов сезона Байерн Мюнхен продемонстрировал свое превосходство над Динамо Загреб, что привело к захватывающей победе со счетом 9:2. Звездный форвард Гарри Кейн сыграл ключевую роль, забив четыре гола, в том числе три пенальти, существенно повлияв на рекордный счет своей команды. Несмотря на раннюю травму голкипера Мануэля Нойера, потребовавшую замену в перерыве и два пропущенных гола, Байерн остался непобежденным.

С "Домашним финалом" в качестве цели Байерн Мюнхен начал новый сезон Лиги чемпионов с впечатляющей победы со счетом 9:2 (3:0) над переигравшим Динамо Загреб. Английский суперзвезда сиял, забив четыре гола, в том числе три успешных пенальти, когда Байерн закрепил свою 21-ю подряд победу в стартовом матче турнира.

Рафаэль Герейро (33-я минута), Майкл Олисе (38-я и 61-я минуты), Лерой Сане (85-я минута) и Леон Горецка (90+2 минута) стали другими авторами голов, создав историю для мюнхенской команды, одержав самую крупную победу в Лиге чемпионов. Временное возрождение было замечено, когда Бруно Петкович (49-я минута) и Такуя Огивара (51-я минута) смогли сократить отставание.

Жаркая осень впереди

"Это была захватывающая, хаотичная игра", - воскликнул Кейн в своем послематчевом интервью на сервисе DAZN. "Это был фантастический вечер. Никогда раньше не забивал три пенальти в одном матче. Не был уверен, что делать или куда целиться на третьем". Мощный Байерн теперь одержал пятую подряд победу под руководством Компани. С наступлением жаркой осени грозный вызов Астон Виллы ждет 2 октября.

Перед лицом грозного испытания Астон Виллой Байерн столкнется с матчами против Вердера Бремен и действующих чемпионов Байер Леверкузен, чтобы разжечь жаркую осень в лиге. Непреклонный легенда Томас Мюллер привлек внимание, появившись в 152-й раз в Лиге чемпионов для Байерна, оплоте стабильности и преданности.

После родов

Компани заменил Сашу Буя, недавно перенесшего операцию на мениске, на Герейро, чтобы занять позицию правого защитника, продемонстрировав тактически грамотный подход. Киммих взял на себя роль опорного полузащитника, в то время как Мюллер и Палинья нашли место на скамейке запасных. Игра началась с подавляющего превосходства Байерна над "нежеланным гостем", как назвал их большая баннер в секторе Динамо.

Байерн имел преимущество с самого начала; хорваты продемонстрировали стойкую оборонительную стратегию. Баварцы испытывали некоторые трудности в прорыве вначале, но VAR-обзор выявил пенальти, когда Пиер-Габриэль сфолил на Павлович, обеспечив реализацию Кейна. С неумолимым давлением Байерн обманул пассивных хорватов, когда Герейро забил мощный удар, Олисе головой забил с кросса Киммиха, и дополнительные голы посыпались после перерыва.

Мануэль Нойер был вынужден уйти в перерыве из-за травмы, полученной в столкновении в начале матча. Средневозрастной запасной, Свен Ульрайх, смог удержать гостевую команду в безопасности с двумя решающими сейвами сразу после выхода на поле. Напряженная ничья не продлилась долго, когда Лерой Сане, который недавно травмировался, быстро вернулся на поле, а затем Горetzka забил поздний гол.

После своей впечатляющей игры против Динамо Загреб, где он забил четыре гола, в том числе три пенальти, Гарри Кейн с нетерпением ждет предстоящего вызова против Астон Виллы 2 октября. Несмотря на раннюю травму голкипера Мануэля Нойера, Байерн Мюнхен смог одержать рекордную победу со счетом 9:2 в матче-открытии Лиги чемпионов.

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