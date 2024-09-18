Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиГарри Кейн

"Бавария" забивает девять голов, что заставляет вратаря Мануэля Нойера выйти раньше срока.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

"Бавария" забивает девять голов, что заставляет вратаря Мануэля Нойера выйти раньше срока.

В своем дебютном матче в Лиге чемпионов сезона Байерн Мюнхен продемонстрировал свое превосходство над Динамо Загреб, что привело к захватывающей победе со счетом 9:2. Звездный форвард Гарри Кейн сыграл ключевую роль, забив четыре гола, в том числе три пенальти, существенно повлияв на рекордный счет своей команды. Несмотря на раннюю травму голкипера Мануэля Нойера, потребовавшую замену в перерыве и два пропущенных гола, Байерн остался непобежденным.

С "Домашним финалом" в качестве цели Байерн Мюнхен начал новый сезон Лиги чемпионов с впечатляющей победы со счетом 9:2 (3:0) над переигравшим Динамо Загреб. Английский суперзвезда сиял, забив четыре гола, в том числе три успешных пенальти, когда Байерн закрепил свою 21-ю подряд победу в стартовом матче турнира.

Рафаэль Герейро (33-я минута), Майкл Олисе (38-я и 61-я минуты), Лерой Сане (85-я минута) и Леон Горецка (90+2 минута) стали другими авторами голов, создав историю для мюнхенской команды, одержав самую крупную победу в Лиге чемпионов. Временное возрождение было замечено, когда Бруно Петкович (49-я минута) и Такуя Огивара (51-я минута) смогли сократить отставание.

Жаркая осень впереди

"Это была захватывающая, хаотичная игра", - воскликнул Кейн в своем послематчевом интервью на сервисе DAZN. "Это был фантастический вечер. Никогда раньше не забивал три пенальти в одном матче. Не был уверен, что делать или куда целиться на третьем". Мощный Байерн теперь одержал пятую подряд победу под руководством Компани. С наступлением жаркой осени грозный вызов Астон Виллы ждет 2 октября.

Перед лицом грозного испытания Астон Виллой Байерн столкнется с матчами против Вердера Бремен и действующих чемпионов Байер Леверкузен, чтобы разжечь жаркую осень в лиге. Непреклонный легенда Томас Мюллер привлек внимание, появившись в 152-й раз в Лиге чемпионов для Байерна, оплоте стабильности и преданности.

После родов

Компани заменил Сашу Буя, недавно перенесшего операцию на мениске, на Герейро, чтобы занять позицию правого защитника, продемонстрировав тактически грамотный подход. Киммих взял на себя роль опорного полузащитника, в то время как Мюллер и Палинья нашли место на скамейке запасных. Игра началась с подавляющего превосходства Байерна над "нежеланным гостем", как назвал их большая баннер в секторе Динамо.

Байерн имел преимущество с самого начала; хорваты продемонстрировали стойкую оборонительную стратегию. Баварцы испытывали некоторые трудности в прорыве вначале, но VAR-обзор выявил пенальти, когда Пиер-Габриэль сфолил на Павлович, обеспечив реализацию Кейна. С неумолимым давлением Байерн обманул пассивных хорватов, когда Герейро забил мощный удар, Олисе головой забил с кросса Киммиха, и дополнительные голы посыпались после перерыва.

Мануэль Нойер был вынужден уйти в перерыве из-за травмы, полученной в столкновении в начале матча. Средневозрастной запасной, Свен Ульрайх, смог удержать гостевую команду в безопасности с двумя решающими сейвами сразу после выхода на поле. Напряженная ничья не продлилась долго, когда Лерой Сане, который недавно травмировался, быстро вернулся на поле, а затем Горetzka забил поздний гол.

После своей впечатляющей игры против Динамо Загреб, где он забил четыре гола, в том числе три пенальти, Гарри Кейн с нетерпением ждет предстоящего вызова против Астон Виллы 2 октября. Несмотря на раннюю травму голкипера Мануэля Нойера, Байерн Мюнхен смог одержать рекордную победу со счетом 9:2 в матче-открытии Лиги чемпионов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В 2026 году в Портленде, штат Орегон, вновь появится новая команда.
Спорт

В 2026 году в Портленде, штат Орегон, вновь появится новая команда.

Лига WNBA вернётся в Портленд, штат Орегон, начиная с 2026 года, когда в лигу войдёт новая команда, ставшая её 15-м членом, как было объявлено в среду.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно