- Бавария выступает за увеличение финансовой поддержки федерального правительства для игрового сектора.

На открытии Gamescom 2022 министр цифровой политики Баварии Фабиан Mehring (Свободные избиратели) призвал федеральное правительство как можно скорее выделить обещанные €33 миллионов в поддержку немецкой игровой индустрии. Говоря с dpa, Mehring выразил желание, чтобы средства были выделены немедленно, ссылаясь на предложение выделить €33,3 миллиона в 2024 году от федерального комиссара по культуре и СМИ Клаудии Рот (Зеленые). Это предложение было утверждено комитетом по бюджету Бундестага еще в ноябре, несмотря на то, что финансирование игр обычно находится в ведении Федерального министерства экономики, которое выделило €50 миллионов на поддержку игр в 2024 году. Инсайдеры отрасли argue, что выделение министерства экономики должно было быть увеличено, учитывая их экспертизу в этой области.

Однако семь месяцев спустя после голосования комитета по бюджету финансирование игр BKM все еще не было реализовано. Представитель федерального комиссара по культуре объяснил задержку сложными вопросами, требующими тесного сотрудничества с министерством экономики. Также было сказано, что объявление о деталях культурного финансирования игр не предвидится в ближайшее время.

Mehring выступает за ускоренную реализацию, поскольку многие немецкие игровые студии сталкиваются со снижением спроса и растущими затратами, что приводит к закрытию некоторых студий, таких как студия Mimimi в Мюнхене. Другие едва избегают банкротства.

Бавария ежегодно инвестирует около €7 миллионов в игры, киберспорт и расширенную реальность (XR), и Mehring считает федеральные средства crucial для дальнейшей поддержки компаний. Он подчеркивает необходимость долгосрочного планирования и признания отрасли правительством, критикуя неожиданное исключение €33 миллионов из плана бюджета на 2025 год без объяснения со стороны федерального правительства.

Комитет по бюджету проголосовал за трехлетний бюджет в €100 миллионов для нового финансирования BKM в ноябре, но был профинансирован только бюджетный год 2024. Черновой бюджет коалиции "синий-желтый-зеленый" на 2025 год не включает вторую часть в €33,3 миллиона. Это разочаровывает Mehring, который выражает обеспокоенность тем, что нестабильная политика финансирования подрывает доверие к отрасли. Он также призывает к налоговым льготам для студий.

Однако существует возможность, что комитет Бундестага может перераспределить деньги в федеральный бюджет во время своей осенней сессии по бюджету.

Gamescom 2022 проходит с среды по воскресенье и является крупнейшим в мире событием игровой индустрии. В прошлом году около 320 000 посетителей посетили convention, чтобы посмотреть шоу и опробовать новые игры. Более 1400 экспонентов из 64 стран зарегистрировались для участия в этом году, что может указывать на процветающую отрасль с непрерывно улучшающимися технологическими возможностями и растущим спросом, хотя и с умеренным темпом.

Несмотря на утвержденное предложение о финансировании игровой индустрии, финансирование игр BKM все еще не было реализовано, вызывая обеспокоенность среди немецких игровых студий, таких как Mimimi, которые сталкиваются со снижением спроса и растущими затратами. Mehring выступает за ускоренную реализацию, подчеркивая важность компьютерных игр в отрасли и считая федеральные средства crucial для поддержки компаний и обеспечения долгосрочной безопасности планирования.

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