"Бавария" выражает озабоченность по поводу Гарри Кейна.

Бавария вновь тревожится за Гарри Кейна, своего главного форварда. Англичанин вынужден был покинуть поле раньше времени в этом недельным матче Бундеслиги против Эйффенхайма, как и в предыдущей игре против Байера. Чемпионы теперь надеются, что на этот раз ничего серьезного.

Тренер Винсент Компани выразил их беспокойство: "Еще рано говорить о том, что происходит с ним. Мы просто надеемся, что это не серьезно". Их беспокойство также распространяется на Дайо Упамекано, защитника, который забил временный гол-дубль. Упамекано также был вынужден покинуть поле и пройдет дальнейшее обследование.

В матче против Байера Кейн был вынужден покинуть поле за несколько минут до конца. Сначала Бавария опасалась, что их звездный игрок получил травму лодыжки. Однако все обошлось, и Кейн вернулся на поле в следующем матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Несмотря на его возвращение, Бавария потерпела поражение 0:1, и Кейн не смог забить, что стало его третьей подряд игрой без голов. В свою очередь, Бавария также не выиграла в трех последних играх.

"Он снова забьет"

Лотар Маттеус вступился за Кейна на фоне критики со стороны экспертов. Несмотря на то, что Кейн не забивает, 63-летний Маттеус все еще верит в его способности. "Он не разочаровал меня за 15-16 месяцев, которые он провел в Баварии", - сказал Маттеус в эфире Sky. "Он не в лучшей форме прямо сейчас, но Кейну нужно быть на 100% чтобы забивать. Когда он в форме, он забьет. Если нет, он не будет забивать голы, которых от него ждут".

Сотрудник Маттеуса по экспертной деятельности Диетмар Хаманн недавно вызвал удивление, заявив, что миллионный трансфер Кейна "должен еще доказать свою цену". Спортдиректор Баварии Еберл резко отреагировал на критику Хаманна перед матчем с Франкфуртом, сказав: "Диди Хаманн, как звон в ушах. Он появляется каждые три дня".

Несмотря на беспокойство по поводу Гарри Кейна и Дайо Упамекано, оба из которых в последних матчах борются с травмами, надежды Баварии на чемпионский титул в футбольной лиге остаются непоколебимыми. Высокий защитник Упамекано забил временный гол-дубль против Эйффенхайма, прежде чем покинуть поле и присоединиться к Кейну на скамейке запасных для дальнейшего обследования.

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