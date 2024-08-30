- "Бавария" стремится к победе в первом поединке в Потсдаме.

В упорной борьбе команда женщин ФК Бавария Мюнхен смогла предотвратить катастрофическое начало своего нового сезона в Бундеслиге. Встретившись с упорными защитниками титула и новичками Турбине Потсдам, немецкие чемпионы и победители Суперкубка победили 2:0 (1:0), несмотря на общую вялую игру. Защитник Линда Сембрант была ответственна за оба гола, каждый из которых она забила головой (22-я/85-я минута).

Перед матчем главный тренер ФК Бавария Александр Штраус сказал на MagentaTV: "Я думаю, они дадут нам бой, они будут закрывать пространства". Его предсказание сбылось, но дополнительные усилия не помогли его команде против шестикратных чемпионов. Редко игрокам Мюнхена, у которых было четыре другие позиции по сравнению с победой в Суперкубке над Вольфсбургом (1:0), удавалось прорвать плотную оборону Турбине.

Национальная игроки Сидни Лохманн, подобно Сембрант, Каролин Симон и Леа Шюллер, которые начали матч, проявили наибольшую инициативу в первом тайме. Лохманн красиво подала Шюллер на 8-й минуте, но та отправила мяч над перекладиной. Кроме того, чемпионы, которые в предыдущем матче Бундеслиги в мае 2023 года обыграли Турбине со счетом 11:1, не хватало креативности.

Тренерский дуэт Турбине Марко Гебхардт и Дирк Генрихс недосчитались шести игроков, но это не было очевидно. "Нам придется терпеть, нам придется работать", - предупредил Гебхардт, и его команда показала выдающуюся игру в обороне. Регулярный вратарь Ванесса Фишер была заменена на вратаря сборной Венгрии Анну Терештьеньи, и у нее было меньше работы, чем ожидалось.

Лишь благодаря угловым команда Мюнхена регулярно создавала угрозу гола. Первый угловой, забитый Симон, закончился голом сразу. Шведская интернационалка Сембрант, не маркированная, головой забила его. Другой угловой, забитый Гви́н, ударился в перекладину. "Мы просто не использовали этот момент", - призналась полузащитник Потсдама Виктория Швалль во время перерыва.

Сембрант забивает еще раз после углового

После перерыва Шюллер и Лохманн не смогли обыграть Терештьеньи, прежде чем их заменили на 63-й минуте. Линда Даллманн и Йована Дамнянович вышли на поле в надежде добавить свежих сил. Бавария продолжала доминировать, но не создавала много явных моментов.

Несмотря на то, что команда Штрауса держала инициативу, игроки Потсдама верили в невероятный comeback до последних минут. Только на 85-й минуте Сембрант успокоила болельщиков Баварии, оказавшись в нужном месте после углового Гви́н. В остальном обычно надежная Терештьеньи провела не свой лучший день.

В стартовом составе национальная игроки Сидни Лохманн проявила многообещающую инициативу, как и Сембрант и другие. Несмотря на плотную оборону Турбине, женщинам ФК Бавария Мюнхен было трудно создать много моментов, и только угловые представляли постоянную угрозу гола.

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