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СпортНовостиФК "Бавария"

"Бавария" продолжает приглашать Леона Горецку.

Клуб думает над перспективой свежего проспекта

 and  James Williams
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"Бавария" продолжает приглашать Леона Горецку.

Леон Горецка, когда-то значимая фигура в ФК Бавария, похоже, приближается к концу своего пребывания в клубе. Несмотря на то, что он был недавно обойден, клуб предоставил ему возможность уйти. Однако Горецка не показывает никаких признаков ухода и хочет продолжить свой путь в Мюнхене.

После матча против "Грассхоппер Цюрих", когда Горецка был заменен на 62-й минуте, на его лице оставалась заметная улыбка, когда он покидал поле. За этим последовали дискуссии о его будущем в Мюнхене. Могут ли Горецка все еще получить новую возможность в сложной спортивной обстановке?

Его появление в качестве центрального защитника против команды первой лиги Швейцарии является обнадеживающим признаком. Он продемонстрировал солидную игру, и некоторые фанаты даже скандировали его имя в знак признания. Несмотря на неопределенную ситуацию в клубе, Горецка не выражает намерения уйти из Мюнхена. Согласно источникам, руководители клуба разделяют это мнение, и контракт Горецки продлен до 2026 года.

"Нет намерения его обидеть"

Макс Эберл, спортивный директор клуба, твердо поддержал 29-летнего Горецку после матча: "Мы никогда не говорили плохо о Леоне. Леон - топ-игрок. Его вклад в ФК Бавария был замечательным". Эберл подчеркнул, что Горецка остается важным членом команды: "Мы его не критиковали. Было только сказано, что ситуация может быть сложной. Вот и все".

Конкуренция в профессиональном футболе обычна, как объяснил Эберл: "Профессиональный спорт и наша общество, ориентированное на производительность, часто приводят к таким ситуациям".

В свете травмы правого защитника Йосипа Станишича, который будет отсутствовать несколько недель из-за разрыва бокового связки колена, тренер Винсент Компани должен перестроить команду перед матчем против "Вольфсбурга" в первом туре Бундеслиги 28 августа (15:15, DAZN и онлайн-трансляция на ntv.de). Это внезапное освобождение может потенциально благоприятствовать Горецке.

"Бавария открыта о его ситуации"

Эберл описал травму Станишича как "бедствие", учитывая, что он был запланирован на правый защитный фланг. Отсутствие Хироки Ито, который все еще травмирован, возвращает в расчеты Жоао Канселу для позиции, и оставляет открытой возможность для универсала из Австрии Конрада Лаимера. Увеличение конкуренции в опорной полузащите, когда молодые игроки Александар Павлович и новый подписание Жоао Палинья борются за место в стартовом составе, может в конечном итоге облегчить ситуацию Горецки.

Недавние намерения клуба в отношении Горецки стали очевидны, когда Компани оставил его вне состава на матч кубка против "ССВ Ульм" (4:0). Эберл заверил: "Бавария не поддерживает вторую команду. Если он останется, он останется полноценным членом команды". Прямота клуба в отношении его положения также была подчеркнута Эберлом: "Бавария открыто сообщает факты. THEN you can make informed decisions".

В настоящее время маловероятно, что будет приобретен новый защитник из-за травм. Однако возможные изменения в составе все еще могут быть на горизонте, наряду с ожидаемым уходом Кингсли Комана из клуба. Француз, чей контракт также продлен до 2027 года, часто страдал от травм, и, как сообщается, "Пари Сен-Жермен" проявил интерес. Окончание трансферного окна запланировано на 30 августа, что оставляет мало времени для изменений, прежде чем Мюнхен встретится с "Байер Леверкузен" в защите титула. С этой точки зрения, Горецка, похоже, продолжит свой путь с Мюнхеном.

Несмотря на спекуляции о его будущем, спортивный директор ФК Бавария Мюнхен Макс Эберл вновь подчеркнул важность Горецки для команды, заявив: "Мы его не критиковали. Леон - топ-игрок, и его вклад в ФК Бавария был замечательным".

В то время как травмы и слухи о трансферах будоражат окружение, отсутствие правого защитника Йосипа Станишича создает возможность для Горецки занять новую роль в составе, когда тренер Винсент Компани перестраивает команду перед матчем против "Вольфсбурга" в первом туре Бундеслиги.

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