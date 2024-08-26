"Бавария" превзошла свою оборонную стратегию похвальным мышлением.

После триумфальной победы со счетом 3:2 над «Вольфсбургом» игроки и персонал «Баварии» праздновали, хваля обновленный настрой клуба. Однако три очка, заработанные в этом матче, вызвали тревогу в обороне мюнхенцев.

Рядом с каналом Миттельланд, где четыре кирпичных трубы завода VW олицетворяли душу старой федерации, в этот воскресный день стартовал самый захватывающий турнир сезона в европейском футболе. 38-летний бельгиец Винсент Компани был назначен на пост главного тренера немецких рекордсменов, которые недавно опустились на второе место в бундеслиге при Томасе Тухеле.

Тренер, ласково называемый "молодым кузеном Тухеля" газетой "Süddeutsche Zeitung", дебютировал в бундеслиге с победой со счетом 3:2 (1:0) над "Вольфсбургом". Это была вторая подряд победа рекордных чемпионов над командой из Восточной Нижней Саксонии. В последних 19 матчах чемпионата команда одержала 17 побед и дважды сыграла вничью.

Однако то, что казалось многообещающим в первой половине, превратилось в ад в начале второй. Ошибки в обороне Саши Буэя и Минджа Ким позволили "Вольфсбургу" взять инициативу, которую они не смогли вернуть до выхода на поле Томаса Мюллера. С небольшой долей удачи они все же одержали победу в тот поздний августовский день.

Раннее давление на «Баварию»

Это были три очка против хаоса, но даже спортивный директор Кристиан Фройнд не мог игнорировать беспокойство в подземных туннелях. Оборона «Баварии» выглядела шатко в те моменты, когда «Вольфсбург» давил на них.

То, что было очевидно в первой половине, когда Ким и Дайот Упамекано проявляли нервозность в прессинговых ситуациях, стало ясно на табло в начале второй половины. Комбинация грубой ошибки Буэя, неудачного паса Ким, приведшего к голу 1:2, и неточного паса Упамекано вскоре после этого достигла своего пика. К счастью, это не привело к серьезным последствиям.

"Мы были довольны составом", - признал Фройнд в глубинах Вольфсбурга. "Но, конечно, мы теперь имеем двух травмированных игроков, что мы заметили, и не так много можно сделать в обороне". Окно трансферов оставалось открытым еще на пять дней.

Переполненный центр поля

Под руководством спортивного директора Макса Эберля «Бавария» уже сделала значительные движения этим летом. Йосип Станкович перешел из Леверкузена, а Хироки Ито - из Штутгарта. Оба защитника были травмированы. Маттиас де Лихт и Нуссар Мазрауи перешли в "Манчестер Юнайтед". Из-за того, что Йонатан Тах все еще не перешел из Леверкузена в "Баварию", состав был тонким. Отсутствие перехода также охладило отношения между чемпионами и рекордсменами.

Так как Йoshua Киммих не мог играть на позиции правого защитника, и австриец Конрад Лаimer также был назначен на центр, а также Жоао Палинья (не использовался в Вольфсбурге), Леон Горецка и молодой Александар Павлович, у "Баварии" был избыток в центре поля и fewer options в обороне. Чем более агрессивный подход, тем сильнее игроки. Оборонные ляпы в Вольфсбурге только поднимали больше вопросов.

Задачи сезона колоссальных масштабов

Мюнхенская команда стояла перед грандиозными вызовами в этом сезоне. Они стремились не только восстановить старую иерархию в немецком футболе, но и побороться за финал Лиги чемпионов, который должен состояться в конце мая 2025 года на территории их города.

Последние члены команды, Мюллер и Нойер, были подписаны до конца сезона. Лерой Сане, Киммих и левый защитник Альфонсо Дэвис также указали конец сезона как дату своего ухода из Мюнхена. Будущее оставалось неопределенным. Джамал Мусиала был подписан только до 2026 года. В этом сезоне также было важно представить новые лица в "Баварии", так как многие старые, возможно, скоро уйдут. Возможно, мировые звезды Нойер и Мюллер останутся еще на год. Возможно, нет. "Если нам удастся завершить сезон с новой тренерской командой и обновленным энтузиазмом, тогда это также будет приятно для меня, и если есть удовольствие, тогда оно, несомненно, сохранится для меня", - заявил Нойер в интервью Kicker, опубликованном всего за несколько часов до стартового матча в Вольфсбурге.

Вопрос настроя

В сущности, удовольствие. Никто не хочет с ним расставаться в этом сезоне. Они не хотят видеть, как Леверкузен почти насмешливо забирает трофей чемпиона, и не хотят испытывать восемь поражений снова. Открытый матч, который они едва не проиграли в Вольфсбурге, был встречен похвалами за их настойчивость, стойкость и радость победы. "Настрой, незаменимая основа, был действительно отличным в конце", - прокомментировал Мюллер после своей 709-й игры. Гарри Кейн сказал на ESPN: "В прошлом году мы часто вели, потом теряли преимущество и никогда не могли оправиться. Мы сделали это сегодня".

Сперва Ральф Хазенхюттль не представлял большой угрозы для действующих чемпионов в начале матча. "Вольфсбург" боролся с точностью передач, совершив всего 66 успешных пасов из 100 попыток в первые 40 минут. Ни одна из этих попыток не поставила рекордных чемпионов в затруднительное положение. Зрители отразили эту вялую игру, не создавая устрашающей атмосферы. После матча Хазенхюттль выразил недовольство пассивной аудиторией.

Вольфсбург не смог прорваться ни при каких обстоятельствах. Когда они пытались продвинуться через центр, они наталкивались на опорных полузащитников Киммиха (справа) и Павловича (слева). Эти двое титанов Бундеслиги собирали мячи в обороне, задавая темп игры. Мусиала также часто оказывался между линией обороны. Единственный шанс Вольфсбурга к перерыву зависел от возможного срыва Баварии. Саморазрушительное поведение Баварии добавило беспокойства в стане FC Bayern за несколько дней до закрытия трансферного окна.

Ветеранское сердце Бундеслиги продолжает биться

Матч против уборщиков Баварии почти закончился катастрофой. Мюллер почти спас его своими безумными выходками. Возвращение было возможно, сценарий, возможно, недостижимый для них в прошлом году под руководством Тухеля. Однако этот сезон не должен служить ориентиром для новой команды Компани. Несмотря на улучшенные атакующие возможности и раннее влияние новичка Майкла Олисе, состав линии обороны остается проблемной областью для Компани.

Компани предстоят серьезные испытания. Несмотря на признание положительных аспектов игры, он признал потенциальную опасность пропустить гол в начале второго тайма. "Я довольно доволен первой половиной, прочный фундамент для дальнейшего роста", - сказал он. "Неразумно предполагать легкую игру, когда соперник забивает в начале второго тайма. В конечном итоге, я хочу отметить исключительные усилия команды". Главный двигатель немецкого футбола продолжает работать, хотя его ритм может не быть таким захватывающим, как у Леверкузена.

После назначения Винсента Компани возникли ожидания в отношении оборонительного отдела Баварии. Несмотря на похвалу Гарри Кэйна за стойкость Баварии после матча с Вольфсбургом, оборона рекордных чемпионов оставалась проблемой.

Во время матча против Вольфсбурга Винсент Компани заметил потенциальную опасность пропустить гол в начале второго тайма, с которой Бавария часто сталкивалась в прошлом сезоне под руководством Томаса Тухеля.

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