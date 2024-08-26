"Бавария" преодолела свои собственные оборонные барьеры с исключительным мышлением.

После триумфа 3:2 над «Вольфсбургом», который охватил команду и руководство «Баварии», они аплодировали новому настрою клуба. Однако три очка, заработанные в стартовом матче Бундеслиги, только усилили опасения по поводу защиты мюнхенцев.

На берегах канала Миттельланд, где четыре кирпичные трубы завода Вольксваген символизируют старую республику, начался самый заманчивый вызов в европейском футболе в это воскресенье. 38-летний бельгиец Винсент Компани должен был омолодить немецких рекордсменов, которые под руководством Томаса Тухеля опустились на третье место в Бундеслиге.

Главный тренер, которого «Сüddeutsche Zeitung» ласково называет «маленьким кузеном» гениального Хаби Алонсо из «Байера», дебютировал в Бундеслиге с победой 3:2 (1:0) над «Вольфсбургом». Это была еще одна победа над командой из Восточной Нижней Саксонии для «Баварии», которые выиграли 17 из последних 19 матчей чемпионата против них с двумя ничьими.

Тем не менее, первоначальный успех быстро превратился в хаос в начале второго тайма. Из-за индивидуальных ошибок защитников Саши Боея и Минджа Кима «Бавария» потеряла контроль над игрой, восстановив владение мячом только после выхода на замену Томаса Мюллера. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу в тот августовский день.

Высокое давление вызывает ранние колебания

Это были три очка против конфликта, но даже спортивный директор Кристоф Фрёнд не мог преуменьшить это после матча. Защита «Баварии» казалась нестабильной в моменты, когда «Вольфсбург» давил на них высоко и агрессивно с самого начала.

То, что намекало в первой половине, стало очевидно на табло в начале второго тайма, когда Ким и Даuot Упамекано продемонстрировали большую неуверенность в ситуациях давления. Тройка ошибок Боея, заслуживающих пенальти, его плохого позиционирования как правого защитника, опрометчивой потери мяча Кима перед 1:2 и даже неточного паса Упамекано вскоре после этого достигла своего пика. Но безрезультатно.

«Мы в целом довольны составом, но, конечно, мы теперь потеряли двух травмированных игроков, что мы почувствовали, и места для ошибок в обороне осталось немного», - признал спортивный директор Фрёнд в подтрибунных помещениях Вольфсбурга о защитных проблемах. «Окно переводов остается открытым еще на пять дней».

Переполненный центр обороны

Между тем, под руководством спортивного директора Макса Эберла «Бавария» уже сделала значительные движения этим летом. Йосип Станишич перешел из Леверкузена, а Хироки Ито - из Штутгарта. К сожалению, оба защитника выбыли из-за травм. Маттиас де Лигт и Нуссар Мазрауи оба перешли в «Манчестер Юнайтед», что усложнило ситуацию с персоналом. Кроме того, Йонатан Тах все еще не перешел из Леверкузена в «Баварию», что еще больше напрягает отношения между чемпионами и рекордными чемпионами.

Поскольку Йoshua Киммих не может играть на позиции правого защитника, и австриец Конрад Лаimer также планируется использовать в центральном полузащите вместе с новым подписанием Жоао Палинья и молодым Александром Павловичем, «Бавария» имеет избыток в полузащите и нехватку в обороне. Чем более атакующим будет их тактика, тем более очевидными станут ошибки. Оборонные промахи в Вольфсбурге только добавляли вопросов.

Промышленные вызовы сезона

Мюнхен столкнется с серьезными вызовами в этом сезоне. Они хотят восстановить статус-кво в немецком футболе и также сыграть финал Лиги чемпионов «Дома 2.0» в конце мая 2025 года в городе, который станет местом проведения финала.

Последние члены команды, Мюллер и Нойер, находятся под контрактом только до конца сезона. Лерой Сане, Киммих и левый защитник Альфонсо Дэвис также указывают на эту дату как на конец своего пребывания в Мюнхене. Будущее этих игроков неопределенно. Джамал Мусиала также подписан только до 2026 года. Этот сезон также служит испытательным периодом для новых лиц «Баварии». Многие знакомые лица скоро исчезнут, возможно, даже мировые звезды Нойер и Мюллер продлят свои контракты на год. Возможно, и нет. «Если нам удастся завершить сезон с новой тренерской командой и с обновленным энтузиазмом, это будет приятно для меня, и если радость присутствует, то я определенно продолжу», - сказал Нойер в интервью «Кикеру», выпущенном всего за несколько часов до открытого матча в Вольфсбурге.

Победа настроения

Суть радости. Никто не хочет ее терять в этом сезоне. Они не хотят, чтобы Леверкузен почти насмешливо унес с собой трофей чемпионата снова, и они не хотят, чтобы на них обрушилось еще восемь поражений. Первое в сезоне, которое они едва избежали по прибытии в Вольфсбург, они отпраздновали с упорством и триумфом. «Менталитет, основа, которая наиболее важна, была выдающейся в конце», - радовался рекордный игрок Мюллер после своей 709-й игры. Гарри Кейн сказал на ESPN: «В прошлом году были игры, когда мы вели, но потом отставали и никогда не восстанавливались. Мы испытали это сегодня».

Изначально команда Хасенаттля не представляла большой угрозы для действующих чемпионов. Они испытывали трудности с выполнением пасов, и даже когда им удавалось это сделать, мяч редко летел в цель. К 40-й минуте они совершили 100 передач, из которых только 66 были точными. Никаких проблем для чемпионов. Зрители тоже казались безразличными. После матча Хасенаттль выразил недовольство безразличием публики, неспособной создать напряжение против Баварии.

Нападающие Вольфсбурга пытались атаковать, но их останавливали Киммих (справа) и Павлович (слева), звезды Бундестим, в середине поля. Киммих и Павлович контролировали игру от обороны, а Мусиала часто присоединялся к ним. К перерыву единственной надеждой Вольфсбурга было то, что Бавария может саморазрушиться. И они это сделали, дав Вольфсбургу краткую надежду. Однако эта временная слабость только усилила озабоченность Баварии по поводу приближающегося срока трансферов.

Пульс Бундеслиги продолжается

Встреча с "каналочистителями" была близка к тому, чтобы стать катастрофой. Непредсказуемость Мюллера потенциально спасла день. Влиятельный переломный момент мог бы состояться, как отметил Кейн на ESPN, чего, возможно, не произошло бы в прошлом году под руководством Тухеля. Однако сезон 2023/2024 не должен задавать высоких стандартов для команды Компани. Несмотря на то, что их нападение сейчас кажется сильным, и новичок Олисе уже оказал существенное влияние, стабильность оборонительной линии остается под вопросом.

Компани ждут серьезные обязанности, который отметил положительные стороны выступления, несмотря на поздний гол. "Я доволен первой половиной; есть над чем работать", - сказал он. "Не наивно думать, что поражения не будут больно бить, когда соперник забивает рано во втором тайме. В конце концов, я хочу подчеркнуть невероятный командный дух". Дух немецкого футбола живет weiter. Хотя он уже не пульсирует так энергично, как у Леверкузена.

В свете возникших проблем в обороне, когда Вольфсбург высоко и агрессивно прессинговал во втором тайме, спортивный директор Фрёнд признал необходимость осторожности, сказав: "Окно трансферов остается открытым еще на пять дней". С несколькими ключевыми защитниками, находящимися в составе или еще не присоединившимися к команде, Бавария Мюнхен в настоящее время сталкивается с избытком в середине поля и нехваткой в обороне, что приводит к увеличению количества ошибок.

По мере продвижения Баварии в сезоне Бундеслиги будущее нескольких ключевых игроков, таких как Мюллер, Киммих и Сане, остается неопределенным. С истекающими контрактами в конце сезона немецкие чемпионы готовятся к потенциальным изменениям, что добавляет еще один слой сложности к их текущим сезонным вызовам.

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