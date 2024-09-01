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"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
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- "Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

Мюнхенская "Бавария" почтила своих победителей из Брюсселя, отметив 50-летие первой победы в Кубке европейских чемпионов в Кубке интертото. Это мероприятие состоялось на стадионе "Альянц Арена" перед первым домашним матчем сезона против "Фрайбурга", под руководством президента Герберта Хайнера, CEO Яна-Кристофа Дреезена и заместителя председателя Михаэля Дидерicha.

Команда "Баварии", возглавляемая легендарным libero Францем Беккенбауэром, одержала победу в финале против "Атлетико Мадрид" 17 мая 1974 года. Обе команды сыграли вничью 1:1 в первой встрече на том же стадионе за два дня до этого. Защитник Ханс-Георг "Катше" Шварценбек сравнял счет для команды Удо Латтека своим потрясающим дальним ударом всего за несколько секунд до конца дополнительного времени, что потребовало переигровки. "Бавария" также выиграла Кубок европейских чемпионов в 1975 и 1976 годах.

"Друзья навеки"

Кубок европейских чемпионов и чемпионский трофей 1974 года были внесены на поле внуками бывших профессионалов. Звучала песня "Друзья навеки" с участием Беккенбауэра. Хайди Беккенбауэр и Хильдегард Латтек получили букеты цветов. Хенесс принял групповой снимок от имени бывшей победной команды. "Всегда приятно собраться вместе", - заметил голкипер Сепп Майер.

Футбольная команда "Баварии" Мюнхен отметила свою победу в Кубке европейских чемпионов 1974 года против "Атлетико Мадрид", воспроизведя ключевые моменты матча на стадионе "Альянц Арена". Фанаты и игроки с нетерпением ждут предстоящего футбольного сезона, надеясь повторить прошлые победы.

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