- "Бавария" одержала победу в финале Кубка против "ССВ Ульма"

Бавария Мюнхен, футбольные титаны Германии, без проблем преодолели первый этап Кубка DFB. В дебютном матче в качестве тренера Винсента Компани они доминировали над недавно promuovbнным клубом второй лиги SSV Ульм, одержав убедительную победу со счетом 4:0 (2:0).

Томас Мюллер забил два гола подряд (12-я и 15-я минуты). Килиан Мбаппе (79-я) и поздний гол от Гарри Кэйна в дополнительное время второго тайма закрепили победу. В первом тайме вратарь Баварии Кристиан Ортаг был вынужден покинуть поле после столкновения с защитником Никласом Кольбе, получив травму головы и головокружение. Его заменил Марвин Зеibold.

В прошлом сезоне Бавария потерпела обидное поражение в Кубке DFB во втором раунде, уступив клубу третьей лиги 1. FC Саарбрюккен.

Несмотря на обидное поражение Баварии в прошлом Кубке DFB из-за поражения от клуба третьей лиги, они вновь продемонстрировали свое превосходство, обыграв команду второй лиги Германии SSV Ульм со счетом 4:0 на своем поле. Немецкие гиганты продолжают показывать впечатляющую форму под руководством Винсента Компани, а Томас Мюллер забил два важных гола в начале матча.

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